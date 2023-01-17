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獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

向廠商稱可遊說立委涉詐欺 丁復華35萬元交保

中央社／ 台北17日電

立委廖國棟辦公室前主任丁復華。聯合報系資料照／記者張宏業攝影
立委廖國棟辦公室前主任丁復華。聯合報系資料照／記者張宏業攝影
國民黨籍立委廖國棟前助理丁復華等人被控向廠商收受數百萬元款項，指稱遊說立委以取得政府標案。北檢昨天指揮調查局搜索並約談丁復華等6人，今天訊後諭知丁復華以35萬元交保。

此外，孔姓廠商以新台幣15萬元交保，涉及立委貪瀆案的是知顧問公司總經理郭克銘昨天也遭約談，訊後無保請回。

檢調獲報，郭克銘、丁復華涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示可遊說民意代表修正促轉條例，涉犯刑法詐欺等罪嫌。台北地方檢察署去年7月間指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索13處，約談郭克銘、丁復華、國民黨立法院黨團主任沈建億等6人。

檢察官當時複訊後，諭知沈建億以40萬元交保，郭克銘20萬元交保，丁復華10萬元交保，是知公司高姓職員20萬元交保。

檢調過濾相關卷證，懷疑郭克銘於104年至107年間另涉嫌收受廠商數百萬元款項，指稱可遊說立委順利取得政府標案。

北檢昨天再度指揮北機站兵分7路搜索，並約談郭克銘、丁復華及一名立委助理等6人，除丁復華、孔姓廠商交保，其餘4人訊後請回。

丁復華 郭克銘

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