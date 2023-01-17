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三灣落羽松附近林地將法拍 執行署提醒把握機會撿好康
想擁有苗栗三灣著名落羽松景點附近的大片山林嗎？行政執行署新竹分署春節後將進行首次聯合拍賣，針對三灣及南庄地區的大片山林進行法拍，分署提醒對山林地有投資或自建需求者，請準備好行動，機會稍縱即逝。
新竹分署指出，新竹山區及苗栗三灣、南庄一帶，一直是台北的後花園、北台灣露營區的一級戰地。分署農曆新春後的第一次聯合拍賣，將進行苗栗三灣及南庄地區的山林法拍，多筆地號相連且面積大，不論是對山林地有投資或自建需求者，請把握機會，準備好手刀立刻行動。
分署表示，李姓義務人繼承苗栗縣三灣及南庄地區共56筆土地，卻未依限申報遺產稅，經財政部中區國稅局台中分局核課遺產稅1263萬餘元，並裁罰274萬餘元，但義務人逾繳納期限未繳，移送新竹分署執行。
案經分署承辦人會同移送機關及地政人員人實地查封、指界上開56筆土地後，發現義務人名下三灣的土地，就位於著名景點苗栗落羽松祕境附近的山頭及山頭後的大片土地，目前無道路可通往，目測其上為雜草林木。
南庄地區的土地為雜木林尚未開發，四周有不少獨棟木屋，山中民宿或露營區招牌一再映入眼簾；實際訪查一戶與這次拍賣標土地毗鄰的人家是位陶藝工作者，表示附近有不少退休後買地自建自住人士。另外，義務人名下部分土地面對苗栗在地景點「相遇森林屋」大門左側電線桿後方的大片樹林。
分署指出，這次拍賣標的除4筆位於南庄員林段的土地與他人共有，其餘62筆土地的權利範圍均為全部，不需擔心有產權糾紛問題，想了解更多拍賣標的相關資訊，可洽新竹分署愛股承辦人，電話03-5153103分機134；對新竹及苗栗地區法拍案件有興趣民眾，可隨時關注新竹分署官網有關動產、不動產拍賣資訊公告。
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