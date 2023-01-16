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彰化5連霸縣議員涉賄選起訴 今晚法院裁定限制住居
彰化縣5連霸的縣議員林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳二人涉嫌以每票500元向多位選民賄選日前被收押禁見，彰化地檢署已對林茂明提起當選無效之訴，今天並依違反選擺法將他起訴，移審法院後，法官認定林茂明等3人坦承犯行，已無羈押之必要，諭知限制出境出海8月，並限制住居。
選前檢調即查獲林茂明涉嫌透過吳姓、陳男樁腳以現金向選民賄選，當時並查扣到賄選金額4千元，並將2名樁腳羈押禁見，選後檢調持續偵辦搜證。
五合一大選後，檢調擴大偵辦，去年12月14日檢方指揮彰化縣調查站將連任成功的林茂明拘提到案，訊後認為他涉嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
彰化地檢署今天依違反選罷法將林茂明起訴，在押的林茂明並移審到法院，晚間法官裁定，林茂明與吳男、陳男3人承認犯行，嫌疑明確，已無羈押之必要，諭知3人限制出境出海8月，並限制住居。
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