醉婦怒摔酒測器還踢警結果GG了 這下要被關半年

南投一名史姓婦人去年8月酒駕肇事被帶回派出所，員警依法要實施酒測，史婦不願配合，且執意要離開警所，遭制止後竟動手動腳推踢員警，還摔壞酒測器，被依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，南投法院近日判處史婦6個月有期徒刑。

判決書指出，56歲史婦2017年就曾因酒駕被判刑3個月，隔年易服社會勞動執行完畢，卻不知悔改，去年8月18日晚間再犯，當時她在南投信義鄉某處飲酒後又駕車，行經台21線95.3公里處時，不慎擦撞民宅圍牆，屋主因此報警。

警方獲報後將史婦帶回派出所，員警要對她實施酒測，她卻不願配合，還執意離開警所，該所賴姓、全姓員警出面制止，她竟以手推賴員的胸口，並嗆「別擋門喔我踢你喔」，又對全員說「踢你也是妨害公務嗎」，就用腳踢他，還丟掉其警帽。

史婦見警方要對她實施酒測，先假意配合，隨後徒手搶過警方的酒測器，並將它摔擲在地，以此強暴脅迫方式妨害員警執行公務，也導致酒測器損壞，警方只好強制逮捕她，再對她施以吐氣酒精濃度測試，測得酒精濃度為每公升0.85毫克。

而因史婦酒精濃度明顯超標，且不配合員警執行公務，還摔壞酒測器，警方依法將他送辦，南投地檢署也依「刑法」第185條公共危險罪、第135條妨害公務執行罪、第138條損壞公務員職務上掌物品罪等嫌，將他起訴。

南投地院法官認為，史婦酒駕無視法律禁令，藐視公務員公權力執行，但考量她坦承犯行，公共危險罪處有期徒刑4月；又損壞公務員職務上掌管之物品，處有期徒刑3月。應執行有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。