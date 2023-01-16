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只因到檳榔攤找不到前妻砍殺老闆夫婦 男子遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市蔡姓男子去年11月間，因至檳榔攤找不到前妻，涉嫌持刀砍殺檳榔攤老闆夫婦；除此之外，檢警調查，蔡男短短3個月之內，涉嫌恐嚇、砸車、逼車、毆打、砍殺等刑案，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴，並建請從重量刑。雖然蔡男因案羈押中，檢方認為羈押的原因仍存在，建請嘉義地院繼續羈押。

現年43歲蔡男於去年11月25日晚上自稱吃了鎮靜劑睡不著，到水上鄉某檳榔攤找前妻，竟涉嫌持西瓜刀追砍檳榔攤陳姓業者夫婦，蔡男持刀朝業者陳男頭部方向揮砍，陳男則持棍棒抵擋，過程中，造成陳男頭部、雙手多處撕裂傷、陳男妻子右手掌骨及手指骨折。

蔡男也受傷就醫，警方循線逮捕蔡男；卻否認犯行辯稱，是對方先動手，只是想拿東西防身，因為騎乘機車是在賣菜刀母親的，不知道裡面有菜刀，以為那是除草用的耙子的柄。

檢警調查，蔡男於去年8月中旬間因與鄰居停車問題，涉嫌持鋁棒砸毀鄰居的車輛；去年8月下旬涉嫌揮舞開山刀恐嚇一名少年，警方前往處理時，蔡男當場辱罵前往執行公務的員警，涉及妨害公務罪嫌。

另外，蔡男於去年11月5日晚上，駕車在嘉義市北港路與其洪姓駕駛發生行車糾紛，涉嫌逼車、攔車、毆打駕駛、打破車窗，欲倒車再追車時，遭其他車輛撞擊，將車棄置在高鐵大道上，棄車逃逸。

警方偵訊後，依殺人未遂、公共危險、妨害公務等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方依法起訴。

檢方審酌蔡男於去年8月至11月僅約3個月的時間內，都只是因為細故對他人不滿，即持棍棒、刀具等凶器為暴力行為，受害對象不僅熟人間也及於不認識之人，犯罪手段越趨殘忍，由恐嚇、砸車、逼車、毆打人，甚至拿刀追砍殺人，顯見漠視他人的生命、身體法益，又犯後否認犯行，以服用藥物推託卸責，實難認有悔意，行為目無法紀、惡性重大，建請從重量刑。

蔡男目前羈押在嘉義看守所，檢方起訴後，將於明天移審嘉義地方法院，檢方認為，蔡男於短期內屢犯多起暴力犯罪，且有反覆實施暴力犯罪之虞，因此，蔡男羈押的原因及必要性仍存在，建請嘉義地院繼續羈押。

蔡男短短3個月之內，涉嫌恐嚇、砸車、逼車、毆打、砍殺等刑案，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。圖／本報資料照片
蔡男短短3個月之內，涉嫌恐嚇、砸車、逼車、毆打、砍殺等刑案，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。圖／本報資料照片

嘉義 恐嚇 妨害公務

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