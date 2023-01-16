向廠商稱可遊說立委涉詐欺 檢調約談「白手套」郭克銘

曾在立委集體收賄案中，擔任關鍵白手套的是知顧問公司總經理郭克銘，以及時任立委廖國棟助理丁復華，去年才因涉嫌詐騙建商及地主傳出案外案遭檢調約談，又被查出兩人疑似於2015至2018年間，誆稱可透過立委協助取得政府資訊採購標案，收取數百萬元報酬後拿錢不辦事。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分7路搜索並約談郭、丁等6人，全案依涉犯詐欺等罪嫌偵辦。

據了解，檢調日前偵辦郭、丁兩人詐騙案時，自是知顧問扣案資料中，發現這起標案詐騙的案外案。郭、丁兩人涉嫌在2015年與特定廠商接觸，佯稱可透過立委，遊說政府機關取得資訊類工程標案，但兩人2017、2018年收受數百萬元後，卻未實際從事遊說工作涉嫌詐騙業者，目前未有任何立委涉案。

檢調今天除約談郭、丁兩人外，還包括丁妻高玉如、疑似遭詐騙的廠商共6人。據悉事後廠商也確實取得該標案，但當中郭、丁等人究竟有無出力，尚待檢調進一步釐清。