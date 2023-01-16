撿到麥當勞點點卡盜用不成 男改掏現金結帳仍判罰5千元

高雄陳姓男子撿到麥當勞點點卡，發現餘額還有625元，打算盜用大快朵頤前，原洪姓卡主已將餘額轉出掛失，陳男不但無法結帳，還被依侵占罪判處新台幣5000元罰金或易服勞役。

陳男到案後否認想盜用點點卡，辯稱只是好奇卡主有沒有把錢用掉，當時拿點點卡給店員是要查詢餘額，不是要儲值，也不是要用裡面的錢消費，且當天去麥當勞也是用現金新台幣1000元結帳等。

不過，高雄地方法院法官審理時發現，原本洪男在點點卡上貼有姓名貼塑膠套，但領回贓物時發現塑膠套已被拆掉；且店員也證稱，陳男並未要求先查詢餘額，據此不採信其說詞，並依侵占遺失物罪判處5000元罰金，可易服勞役。

判決指出，陳男去年2月28日上午8時許行經高雄前金區自強一路某間連鎖飲料店騎樓時，撿到洪男遺失的點點卡，經前往麥當勞查詢，發現裡面仍有625元。