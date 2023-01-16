警被檢舉用妻名義替人經營賭場 大甲警分局：毋枉毌縱

台中市大甲警分局一名曾任所長的謝姓警官，被檢舉曾請電子遊戲場業者頒發破案獎金，也曾用妻名義，替別人經營職業賭場，檢舉者希望警方深入追查，並將謝警調離現職，大甲警分局今天強調，已交督察組追查，毋枉毌縱，如有不法，絕不寬貸。

檢舉者向本報投訴指出，謝姓男警目前在大甲分局行政組，曾在大甲派出所任內，請電子遊戲場店長到派出所頒破案獎金，一名退休警員出面幫他做「斷點」，到處收顧問費，他在派出所任內印製警友顧問證分給別人，當逃避違規的護身符。

檢舉還說，謝姓男警用其妻名義，替一名女子經營職業賭場，檢舉者希望大甲分局深入追查，將他調離現職，端正善良風氣。

大甲警分局說明，謝姓男警目前是行政組，執行八大業務，取締績效很好，針對檢舉者內容，分局督察組將追查，力求毋枉毌縱，如有不法，絕不寬貸，也不排除是惡意檢舉。