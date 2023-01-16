矯正署長周輝煌上任 研擬增設精神醫療專區

矯正署原署長黃俊棠屆齡退休，由原屏東監獄典獄長周輝煌接任，今下午辦理署長交接典禮，由法務部長蔡清祥監交；周輝煌表示，上任後將著重老年、精神疾病、毒品收容人口管理處遇，將研擬在增設精神醫療專區，分擔台中、台北監獄專區量能。

周輝煌致詞指出，不少中年受刑人一路關到老，恐引發心理不平衡、精神疾病或反社會人格等，2015年高雄大寮監獄挾持事件就是案例之一，台灣2008年邁入高齡社會，勢必要面對老年受刑人問題，將來可以借鑑日本廣島刑務所，設立老年人口專區、集中收容60歲以上有慢性病受刑人的做法。

周輝煌表示，精神疾病收容人在全國各監獄有增加趨勢，目前僅台北、台中2監獄設有「精神醫療專區」，量能不足，很多機構送不出去，就任後會請各機關審慎研究，是否要增加台中量能，或在南、北部增設專區。

周輝煌說，目前各監獄以毒品犯占5到6成最多，再犯率高，過去只有戒治所設有心理師，近年來在歷任署長爭取下，監獄也開始配置，這也是自己上任後，要繼續維持、精進的工作之一。

法務部長蔡清祥致詞表示，黃俊棠任監所人員42年，擔任矯正署長6年多，任內擴建多處監所，還有引入「科學實證毒品犯多元處遇」，也協助推動國內4個少年輔育院學校化，爭取心理師、個管師入監從事教化工作，還跟北海道監獄簽交流協定，讓矯正機關走向國際化有功。