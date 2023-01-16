法官協會理事長換人做 由最高法院民事庭長沈方維獲選
中華民國法官協會今年初召開會員大會完成改選理監事，今天再舉行理監事聯席會議，會中全體常任理事推舉最高法院庭長沈方維為協會第15屆理事長。
法官協會指出，沈方維司法官訓練所第18期結訓，曾任彰化、台中、台北地方法院法官，及台灣高等法院、台中高分院法官，也曾任司法院刑事廳科長、民事廳副廳長、少家廳成立前的少年及家事小組召集人，目前是最高法院庭長，也兼任民事大法庭審判長，審判與行政經驗俱豐，他2011至2012年間任紐約大學訪問學者，有相當國際學術交流經驗。
法官協會理事則由最高法院法官林恆吉、林海祥、蔡憲德、高院法官吳冠霆、林柏泓、許泰誠、鄭富城、呂煜仁、邱筱涵、台南高分院法官郭貞秀、高雄高分院法官施柏宏、彰化地方法院法官廖健男、雲林地方法院法官王子榮、高雄地方法院法官葉文博擔任；監事則由最高法院法官吳秋宏、邱忠義、司法院刑事廳調辦事法官陳思帆出任。
另外，中華民國法官協會前年經會員國通過，將於今年9月在台北舉辦2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動，因應活動籌備諸多事務，除了高院法官吳勇毅留任秘書長、憲法法庭調辦事研究法官吳志強、台北地院法官歐陽儀留任副秘書長之外，也再增設秘書長、副秘書長各1位，由高院法官洪純莉、台北地院法官林伊倫出任。
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