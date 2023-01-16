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不當接觸翁茂鍾 前法官陳義仲獲判免議

中央社／ 台北16日電

前台南高分院法官兼庭長陳義仲任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事，遭監察院彈劾，移送懲戒。懲戒法院認為已超過10年追懲期，今天判決陳義仲免議，可上訴。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院在民國109年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會110年1月底認定前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院審查。

監察院調查，陳義仲自92年起到100年間，擔任台灣高等法院台南分院法官兼庭長。而翁茂鍾為台南地區知名商人，其佳和集團旗下怡華公司所涉百利案紛爭，在86年7月間曾經媒體大幅報導，從87年到103年的10多年期間，翁茂鍾或其相關聯公司有多起重大矚目訴訟案件，陸續在法院審理中。

監察院查出，陳義仲知悉翁茂鍾或其相關公司為涉訟當事人，仍多次與翁茂鍾餐敘、會面交往，包括曾與翁茂鍾或其相關公司訴訟委任律師一起前往與翁茂鍾見面，並收受翁茂鍾餽贈的襯衫及保健保養品，與涉訟當事人有不當接觸往來。

監察院認為，陳義仲的行為使一般客觀理性第三人由外觀上整體觀察，易產生法官與涉訟當事人結交往來印象，對法官應保有的廉潔、公正、中立形象產生質疑，核有違失，情節重大，去年8月間彈劾陳義仲，移送懲戒。

懲戒法院認為，陳義仲行為確有違失，但陳義仲最後違失行為終了於100年6月間，監察院於去年10月才移送本案，已逾10年追懲期間，因此判決陳義仲免議。全案可上訴。

翁茂鍾 監察院 司法院

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