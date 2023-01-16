吃檳榔口腔纖維化 台中阿伯酒測吹17次仍超標吃罰單

台中市林姓男子在11日時因違規將廂型車停在人行道，被警方盤查，期間警方聞到林有酒味，要求酒測，但林因有嚼食檳榔習慣，口腔有纖維化狀況，連吹了17次才完成檢測，測出酒精值每公升0.18毫克，警方依法告發，將開罰3萬元。

第五警分局水湳所警員施志賢在11日清晨7時許，巡經北屯區信平路、順平二街，發現一輛廂型車違規停在人行道，警員盤查車內駕駛林姓男子（59歲）時，聞到林疑有酒味，以酒精感知器檢測後發現，林有酒精反應。

警員告知林酒測相關權利，以及取締酒後駕車作業程序後，要求林漱口酒測，林男辯稱，自己沒有喝酒，只有吃燒酒雞。

警方在酒測時，因為林男口腔纖維化，導致嘴巴無法閉合難以吹氣，頻頻導致採樣不足未成功，一度要請所內同仁攜帶另一部酒測器，最後再施測17次後，終於檢測成功，驗出酒精濃度為每公升0.18毫克，警方依道交條例規定開罰3萬元，並移置保管林的車輛。