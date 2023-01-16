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吃檳榔口腔纖維化 台中阿伯酒測吹17次仍超標吃罰單

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在11日時因違規將廂型車停在人行道，被警方盤查，期間警方聞到林有酒味，要求酒測，但林因有嚼食檳榔習慣，口腔有纖維化狀況，連吹了17次才完成檢測，測出酒精值每公升0.18毫克，警方依法告發，將開罰3萬元。

第五警分局水湳所警員施志賢在11日清晨7時許，巡經北屯區信平路、順平二街，發現一輛廂型車違規停在人行道，警員盤查車內駕駛林姓男子（59歲）時，聞到林疑有酒味，以酒精感知器檢測後發現，林有酒精反應。

警員告知林酒測相關權利，以及取締酒後駕車作業程序後，要求林漱口酒測，林男辯稱，自己沒有喝酒，只有吃燒酒雞。

警方在酒測時，因為林男口腔纖維化，導致嘴巴無法閉合難以吹氣，頻頻導致採樣不足未成功，一度要請所內同仁攜帶另一部酒測器，最後再施測17次後，終於檢測成功，驗出酒精濃度為每公升0.18毫克，警方依道交條例規定開罰3萬元，並移置保管林的車輛。

第五警分局表示，農曆新年前是加強重要節日安全維護工作期間，為了讓民眾可以安心過好年，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸是遵循目標，對於重大交通違規、酒後駕車等惡性違規，將嚴格取締，維護交通安全是所有用路人的責任，春節飲宴聚餐機會增多，呼籲民眾酒後應搭車或請代駕，千萬不要心存僥倖駕車上路。

台中市林姓男子違規停車遭警方酒測，施測17次後，酒精濃度超標，遭警方開罰3萬元。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子違規停車遭警方酒測，施測17次後，酒精濃度超標，遭警方開罰3萬元。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子違規停車遭警方酒測，施測17次後，酒精濃度超標，遭警方開罰3萬元。圖／第五警分局提供
台中市林姓男子違規停車遭警方酒測，施測17次後，酒精濃度超標，遭警方開罰3萬元。圖／第五警分局提供

酒測 酒精 人行道

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