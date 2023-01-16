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慣竊偷看電子鎖密碼闖青旅 得手1萬5千判7月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓男子因缺錢花用，偷偷記下旅客輸入的青年旅館大門電子鎖密碼，2度在凌晨按密碼闖進旅館，竊取財物偷走小費箱內1萬5千元，警方獲報後調閱監視器追緝許男到案。士林地方法院依竊盜罪，判處許男7月徒刑。

判決指出，許男鎖定北市大同區一家青年旅館，先偷看其他旅客輸入密碼解鎖大門電子鎖，記下密碼，去年7月15日凌晨2時許，按密碼進入旅館，偷走大門價值250元的電子感應磁扣，和1個價值50元的房間鑰匙

3天後凌晨4時許，許男持竊取的感應磁扣開門侵入旅館，在3樓備用倉儲房間偷走小費箱內的1萬5千元現金，得手離開花用殆盡，並丟掉磁扣鑰匙。

7月20日晚上9時許，許男再犯竊盜案，闖入北市南港一家玩具店，偷走樂高小鬼當家7999元、樂高蜘蛛人大樓9499元，事後變賣取得現金花用殆盡。旅館及玩具店業者報案，警方調閱監視器，迅速追捕許男到案。

法官審酌，許男侵入旅館行竊，危害社會治安、居住安寧，犯後坦承犯行，但未和被害人和解賠償，全案偷感應磁扣鑰匙，依侵入有人居住建築物竊盜罪，判處6月可易科罰金；竊取1萬五千元現金，則依侵入有人居住建築物竊盜罪，判處7月徒刑，犯罪所得1萬5千元沒收或追徵其價額；偷樂高玩具犯竊盜罪處3月徒刑，可易科罰金。得易科罰金部分，應執行7月徒刑可易科罰金。

許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝
許男偷看記住旅客輸入的電子鎖密碼，凌晨輸入密碼侵入旅館偷走大門感應磁扣，再度侵入竊取財物。記者蕭雅娟／翻攝

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