新光銀副董李紀珠遭22則報導連轟 要告總編周玉蔻？她回應

新光銀行副董事長李紀珠被放言傳媒陳姓女記者一個月內撰寫逾廿篇文章，抨擊她在新光金控的績效、薪酬等，李紀珠提民事訴訟要求陳女賠償100萬元、刪除相關文章；台北地方法院今首度開庭，李紀珠親自出庭表示陳女刻意汙衊，也給過澄清機會，「忍無可忍才會提告」，至於是否追加提告放言總編輯周玉蔻，她說會再與律師討論。

李紀珠受訪指出，她過去30年兢兢業業，無論在事業或操守上自律甚嚴，但陳女報導唯一來源為已故新光金控前獨立董事、政大金融學院院長李勝彥，而陳女是跑新光金控的記者，清楚李勝彥長期對她的汙衊、詆毀和不懷好意，且公司也發布重大訊息澄清。

她說，陳女報導之前可以查證重訊、金管會聲明等公開資訊，卻刻意詆毀她，尤其在短短一個月內發22篇文章，「是非常惡意的行為」；她認為自己在新光金控的績效，公開資訊觀測站、財報都很具體，EPS從上市櫃金控最後一名進步到第7名，股價從6元上升到12.7元。

李紀珠說，至於薪酬部分，公司薪酬委員會也要求以重訊公布薪酬審查流程，且她也不如李勝彥所述大幅加薪，「事實上那年我根本沒有加薪」，陳女明明知道皆非事實，「卻用這麼不入流的手法去污衊一個女性的名節」，這是她忍無可忍提告的原因。

李紀珠表示，她給陳女機會，希望陳女澄清報導內容是編造的，而陳女也找很多人哭訴，表明內容都是周玉蔻授意、要求撰寫，或加以修改，至於是否追加提告周玉蔻，她會再與律師討論後決定。

台北地院今開庭，李紀珠委任律師吳柏宏指出，因陳女私下表示報導皆出自於周玉蔻施壓、指示，盼先確認陳女是否確實有此想法，並想了解相關編審制度後，再決定是否要提告其他人，另追加請求陳女除去相關發表的文章。