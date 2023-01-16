女兵控楊實秋兒性侵 反被告「公開PO裸照、妨害風化」下場出爐

前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖被一名劉姓女兵提告強制性交，因罪證不足獲台北地檢署不起訴處分；他反告發對方在網路上公開PO出性虐待裸照，由新北地檢署起訴後，新北地方法院依3個妨害風化罪，處劉姓女兵應執行拘役16日，緩刑2年。

楊澤祖日前被劉姓女兵提告強制性交，因罪證不足獲不起訴處分。他不滿認為對方汙衊，在偵查時拿出女兵在網上PO出的性虐待裸照，告發對方散布猥褻物，由警方將劉姓女兵函送新北地檢署，檢方調查後起訴。