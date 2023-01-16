女兵控楊實秋兒性侵 反被告「公開PO裸照、妨害風化」下場出爐
前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖被一名劉姓女兵提告強制性交，因罪證不足獲台北地檢署不起訴處分；他反告發對方在網路上公開PO出性虐待裸照，由新北地檢署起訴後，新北地方法院依3個妨害風化罪，處劉姓女兵應執行拘役16日，緩刑2年。
楊澤祖日前被劉姓女兵提告強制性交，因罪證不足獲不起訴處分。他不滿認為對方汙衊，在偵查時拿出女兵在網上PO出的性虐待裸照，告發對方散布猥褻物，由警方將劉姓女兵函送新北地檢署，檢方調查後起訴。
法官認為劉姓女兵恣意在網路張貼不雅照供人閱覽，對社會善良風俗有所影響，考量劉姓女兵在庭審時認罪，犯後態度尚可，犯行對社會危害非鉅，依3個妨害風化罪各處拘役10日，應執行拘役16日，可易科罰金，緩刑2年。
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