夫妻互毆都被判刑 2年衝突緩刑收場 婚姻也沒了

高雄張姓男子和蔡姓女子結婚8年，前年1月兩人不和鬧離婚，在家裡爆發爭吵，蔡女拿菜刀砍傷張男，張男反擊痛毆蔡女，衝突造成夫妻倆雙雙掛彩，隔年以離婚收場。兩人互告傷害，被橋頭地院判拘役50天，兩人不服再上訴，最後在高雄高分院和解，法官最後宣告兩人緩刑。

判決指出，張男、蔡女2013年7月5日結婚，前年1月18日下午4時許，張男拿出離婚協議書要蔡女簽名，同時準備行李要離家，蔡女質疑張男外遇才要離婚，於是先拿水果刀砍向張男行李箱，刀柄斷裂後，她再回到廚房拿菜刀，朝張男右肩砍去。

蔡女砍傷張男後，見張男拿手機蒐證，又以台語向張男說「揍阿」，沒料張男果真朝蔡女頭部、下腹、下肢痛毆，還用刀刃劃傷蔡女，兩人雙雙掛彩送醫，互相提告傷害。

橋頭地院審理時，張男、蔡女都否認動手，張男稱是拉扯時造成蔡女受傷，她手掌的傷痕是自己手握斷裂的水果刀所致；蔡女則稱張男有自殘行為，她當天沒拿刀砍他行李箱，是張南有被害妄想，為了離婚才捏造劇本。

但法官根據張男與蔡母的對話，張男向蔡母稱「那刀給我砍下去，我的心已經碎了」、「她若是有念在過去的感情，就不應該拿刀對我頭這樣砍下去」，認定蔡女持刀傷害張男。

至於蔡女身上傷勢、受傷部位等，大部分面積傷勢不可能自傷造成，考量當時場面混亂，且張男在警詢時，也坦承有與蔡女拉扯，蔡女刀傷應不是斷裂水果刀造成，認定兩人傷勢都是對方所致。

橋院法官根據相關事證，認定張男、蔡女互相傷害彼此，依傷害罪各判刑拘役50天，得易科罰金。