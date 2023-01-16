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影／以神壇掩護職業睹場 彰化警方攻堅查獲30人
農曆春節即將到來，職業賭場又蠢蠢欲動，彰化縣和美警分局本月12日深夜在伸港轄區一處鐵皮屋違建，破獲俗稱「天九牌」職業賭場，查獲李姓主持人及賭客共30人，查扣賭金及抽頭金約6餘萬元。和美警分局今天表示，已報請縣府建管單位將此一違建拆除，以免春風吹又生。
和美警分局表示，涉嫌經營職業賭場的李姓男子，為防止警方查緝，選擇伸港鄉偏僻巷弄內一處鐵皮屋工廠當據點，並以神壇作為掩護，僱用把風人員利用農曆過年前經營賭場牟利。警方日前接獲情資，經勘查及蒐證後，確實疑有賭博情事。
警方向彰化地院聲請搜索票，本月12日深夜攻堅，將現場30名人員帶回偵訊，其中賭場工作人員3人依聚眾賭博罪嫌報請彰化地方檢察署偵辦，賭客27人依社會秩序維護法移請裁罰。
警方經過了解，查出職業賭場現址鐵皮屋是違建，依第三方警政查報，報請建管單位認定後依法拆除。
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