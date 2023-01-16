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雲林縣警察局長交接 測謊專家林故廷接任局長

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

警界測謊專家林故廷接任雲林縣警察局長，今舉辦交接典禮，卸任局長李謀旺交接印信給林故廷，縣長張麗善擔任主持人，警政委員方仰寧監交，雲林地檢署檢察長張春暉、雲林調查站主任張序立等人都到場觀禮。

林故廷畢業於中央警察大學刑事系56期、中央警察大學警政研究所碩士、國立陽明大學生醫光電研究所博士，曾任內政部警政署刑事警察局主任秘書、新北市政府警察局三重、中和、汐止分局分局長、新北市政府警察局刑事鑑識中心主任、內政部警政署刑事警察局鑑識科技正。

張麗善說，林故廷是雲林四湖鄉人，在四湖鄉前鄉長、縣議員蘇國瓏大力推舉下，拔擢為雲林縣警察局長；林故廷一手建立警界測謊系統，多次參與重大刑案偵辦，是首屈一指刑事鑑定專家，除了能力、專業、經驗豐富，更重要的是他吃素，有一顆善良、慈悲的心，相信他能勝任職務。

林故廷工作認真，走馬上任即召集所有分局長及幹部開會，警界稱讚他情緒管理佳，不會責罵下屬，會就事論事處理工作。林故廷曾參與知名重大刑案，包括白曉燕命案、南迴鐵路搞軌案、八里媽媽嘴雙屍命案等，運用測謊科學找出疑點、還原真相。

南迴鐵路搞軌案中，警方原先懷疑一名謝姓男子涉案，但經林故廷評估人格特質及測謊後，發現謝男並非凶手，最後才找到真兇。另，八里媽媽嘴雙屍命案中，林故廷對3名被羈押嫌犯測謊，突破凶手謝依涵心防，讓她寫下自白書，為蒙冤的媽媽嘴店咖啡店老闆呂炳宏洗刷冤屈。

雲林縣警察局今天舉辦新卸任局長交接，警政委員方仰寧擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局今天舉辦新卸任局長交接，警政委員方仰寧擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今天到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右四）今天上任。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右四）今天上任。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局卸任局長李謀旺（左一）交接印信給新任局長林故廷（右一），縣長張麗善（右二）主持典禮，警政委員方仰寧（左二）擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局卸任局長李謀旺（左一）交接印信給新任局長林故廷（右一），縣長張麗善（右二）主持典禮，警政委員方仰寧（左二）擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷上任，今在雲林縣警察局禮堂宣誓就職。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷上任，今在雲林縣警察局禮堂宣誓就職。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局卸任局長李謀旺（左一）交接印信給新任局長林故廷（右一），縣長張麗善（右二）主持典禮，警政委員方仰寧（左二）擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局卸任局長李謀旺（左一）交接印信給新任局長林故廷（右一），縣長張麗善（右二）主持典禮，警政委員方仰寧（左二）擔任監交。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今到縣警局發新春福袋。記者黃于凡／攝影

警察 測謊

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