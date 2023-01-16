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油漆工疑女友劈腿猛砍25刀 還恐嚇一旁同事「當作沒看到」 判關15年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

油漆工曾致嘉懷疑林姓女友出軌，前年到林女工作的檳榔攤交涉，一言不合拿剪刀攻擊，林女身中25刀慘死，曾還警告死者同事「當作沒看到」，隨後揚長而去，一、二審皆依殺人罪判曾15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

曾致嘉（52歲）發現林女和其他男人親密合照，2021年4月21日跑到中壢的檳榔攤質問，並拉林女到隔壁停業的薑母鴨店談判，曾失控刺對方25刀，林女臉頰、肝臟，氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5公分，檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

曾否認殺人，辯稱只有刺林女左小腿1刀，還說是2人拉扯剪刀時，重心不穩跌坐，林女握著剪刀刺到自己脖子左邊，堅稱她身上「其他傷勢都不是我刺的」，還稱他離開後，有人又進去傷害林女。

曾致嘉否認殺人犯行，供稱案發當天是林女約他到上班的檳榔攤談判，因為林女不承認出軌，他就去車上拿剪刀下來嚇女友，他只有拿剪刀嚇林女並刺左小腿前面一下就停手了；林女事後拉著剪刀就順勢刺到自己的脖子，他把剪刀拔出來後就走了，他沒有殺害林女。

法院調查，犯案後到廚房清洗手上血跡，不忘警告林女同事「當作沒看到」，警方獲報後，循線在草叢中找出被曾致嘉扔棄的血衣、血褲；法院認為曾致嘉與林女是男女朋友、長期同居，卻不理性解決感情糾紛，選擇以暴力手段發洩不滿，且幾乎將刀刃捅進人體內，可見凶殘程度。

一、二審認為曾致嘉犯後不知悔改、態度惡劣，也未賠償，但考量他是因感情糾紛而衝動犯案，判他15年徒刑；最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

油漆工曾致嘉懷疑林姓女友出軌，拿剪刀攻擊林女25刀慘死，最高法院依殺人罪判15年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
油漆工曾致嘉懷疑林姓女友出軌，拿剪刀攻擊林女25刀慘死，最高法院依殺人罪判15年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 出軌

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