快訊

木曜射箭傷人意外！賤葆認「射箭選手就是我們」 揭事後處理過程

陸「無人航母」引關注 科考船可能搖身一變轉軍用

王浩宇影射王世堅父親「背骨」 蔡正元嘆：乞丐趕廟公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇清泉提當選無效今開庭 場外支持者舉牌「要真相」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

國民黨蘇清泉以一萬多票敗選屏東縣長，對於開票當天計票過程疑點重重，向法院聲請驗票、保全證據都遭駁回，提出選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今上午10點開準備程序庭，場外也聚集大批支持者，高舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。

蘇清泉與律師上午9點半抵達，蘇清泉說，今天開庭，希望法官不要讓大家認為是民進黨開的，共犯結構，這是很重的話。11月28日他聲請保全證據不到24小時就駁回，還先通知媒體，他之後提出抗告，高分院還把他駁回，不得抗告。

蘇清泉說，美國10年來有三個驗票翻盤，這次的屏東縣長選舉是最羞恥、恥辱的一天，各種做票方式都發生。

蘇清泉說，他要求公平公正，還被對手還亂罵一通，驗票驗出來正當性更高，他當選，驗票十次、百次都配合。他今天提出選舉無效、當選無效，若法官還繼續袒護，他要提出刑事告發。

國民黨蘇清泉（車上左）落選屏東縣長，質疑開票過程疑點重重，提出當選無效、選舉無效之訴。記者劉星君／攝影
國民黨蘇清泉（車上左）落選屏東縣長，質疑開票過程疑點重重，提出當選無效、選舉無效之訴。記者劉星君／攝影

蘇清泉

延伸閱讀

影／蘇清泉競選總部轉型聯合服務處 2024團隊不缺席

屏東縣長選舉延長賽 聲請保全證據...蘇清泉提抗告再遭駁回

蘇清泉聲請重新計票 屏東地院「1理由」駁回

蘇清泉聲請驗票開調查庭 有效票數差距千分之三是關鍵

相關新聞

蘇清泉提當選無效今開庭 場外支持者舉牌「要真相」

國民黨蘇清泉以一萬多票敗選屏東縣長，對於開票當天計票過程疑點重重，向法院聲請驗票、保全證據都遭駁回，提出選舉無效、當選無...

遭質疑派員跟監藍委 北市警局長張榮興：我經得起考驗

台北市警局今天上午9點舉行局長職務交接典禮，新任局長張榮興上任，面對國民黨團質疑3年前張任保六擔任總隊長時，曾經因監委人...

年關前沒有法律假期 南警破獲逮德州撲克賭場

台南市西門路一家「牌競協會」表面上招攬會員從事撲克牌競活動，實際上是利用德州撲克賭場來抽頭營利。台南市警二分局昨晚9點多...

新聞眼／提高門檻恐失矯正美意 外役監修法陷兩難

台南殺警案再度讓蔡政府社會安全網口號破功，外役監遴選辦法被指是「元凶」之一，幾經修正放寬的外役監條例，如今可能遴選條件再...

矯正暴力犯罪 基層警挺外役監修法

外役監修法出現爭議卡關，當初因警察兄弟被殺而促成修法的台南市基層員警普遍都認為，法務部應朝提高門檻方向修法，將暴力犯罪受...

外役監與眷同住 「助回歸家庭」

外役監戒護程度低，沒有高牆和鐵絲網，受刑人可以種花、養鳥，家眷可以前來過夜、會客，甚至連周末都可以返家探親，政商名流「服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。