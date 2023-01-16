聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇清泉提當選無效今開庭 場外支持者舉牌「要真相」
國民黨蘇清泉以一萬多票敗選屏東縣長，對於開票當天計票過程疑點重重，向法院聲請驗票、保全證據都遭駁回，提出選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今上午10點開準備程序庭，場外也聚集大批支持者，高舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。
蘇清泉與律師上午9點半抵達，蘇清泉說，今天開庭，希望法官不要讓大家認為是民進黨開的，共犯結構，這是很重的話。11月28日他聲請保全證據不到24小時就駁回，還先通知媒體，他之後提出抗告，高分院還把他駁回，不得抗告。
蘇清泉說，美國10年來有三個驗票翻盤，這次的屏東縣長選舉是最羞恥、恥辱的一天，各種做票方式都發生。
蘇清泉說，他要求公平公正，還被對手還亂罵一通，驗票驗出來正當性更高，他當選，驗票十次、百次都配合。他今天提出選舉無效、當選無效，若法官還繼續袒護，他要提出刑事告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言