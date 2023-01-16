蘇清泉提當選無效今開庭 場外支持者舉牌「要真相」

國民黨蘇清泉以一萬多票敗選屏東縣長，對於開票當天計票過程疑點重重，向法院聲請驗票、保全證據都遭駁回，提出選舉無效、當選無效之訴，屏東地院今上午10點開準備程序庭，場外也聚集大批支持者，高舉「打擊黑箱」、「我要真相」牌子。

蘇清泉與律師上午9點半抵達，蘇清泉說，今天開庭，希望法官不要讓大家認為是民進黨開的，共犯結構，這是很重的話。11月28日他聲請保全證據不到24小時就駁回，還先通知媒體，他之後提出抗告，高分院還把他駁回，不得抗告。

蘇清泉說，美國10年來有三個驗票翻盤，這次的屏東縣長選舉是最羞恥、恥辱的一天，各種做票方式都發生。