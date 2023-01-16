遭質疑派員跟監藍委 北市警局長張榮興：我經得起考驗

台北市警局今天上午9點舉行局長職務交接典禮，新任局長張榮興上任，面對國民黨團質疑3年前張任保六擔任總隊長時，曾經因監委人事、反萊豬2案，派員跟監藍委，張榮興回應「國家的警察，沒有顏色」，他經得起考驗。

張榮興在交接典禮結束後，在警察局接受媒體提問，結束後就前往市府開治安會報。他認為完全沒有跟監等情事，「我是國家的警察，沒有顏色，也沒有選擇服務單位的權利」，相信自己經得起考驗，會全力以赴。

張榮興說，保六總隊負責立院院區內安全，絕對依法行政，沒有黨派立場並保持中立，立委間的衝突也靠委員自制，立法院外就不是保六的權責。在他還未上任保六總隊長前，因年改抗爭時民眾打傷了民進黨總召柯建銘，所以當時規定要通報委員進入立院，以維護安全，但他上任後即取消通報，更不可能有掌控委員動態的情形。