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年關前沒有法律假期 南警破獲逮德州撲克賭場

聯合報／ 影／記者黃宣翰／台南即時報導

台南市西門路一家「牌競協會」表面上招攬會員從事撲克牌競活動，實際上是利用德州撲克賭場來抽頭營利。台南市警二分局昨晚9點多持搜索票當場，查獲賭場管理人、工作人員及賭客共計27人，並查扣賭資、賭具、籌碼、點鈔機箱等證物。

警方近來接獲社區友善通報網反映這家「牌競協會」有賭博情資，並利用社群網站IG及LINE群組，每天公告各類賽事藉以招攬不特定人士參與，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來營利，客人每次最低消費需兌換籌碼6000元，藉以抽取600元管理費來抽頭營利。

案經員警多日訪查蒐證，昨晚9點多聲持搜索票，由偵查隊隊長冷澤泉帶隊一舉攻入，查緝時發現當場有3桌19名賭客正酣熱對賭中，現場清點查扣現金賭資12萬8900元、點鈔機、保險箱、賭具、監視器等證物。

警詢後，全案將劉姓管理人(25歲)、游姓（21歲）等7名工作從業人員等依刑法268條法辦(可處3年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金)，另許姓賭客（24歲）等19人依刑法266條送辦(可罰處5萬元以下罰金)。據了解，劉供稱已在該處經營快半年。

台南市警二分局表示，警方針對職業賭場等易為幫派倚賴維生之場所，持續運用各項勤務及結合「第三方警政」等積極作為來掃蕩殆盡，確維治安環境，讓市民歡喜安全過好年。

台南市警二分局昨晚破獲德州撲克賭場。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局昨晚破獲德州撲克賭場。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局昨晚破獲德州撲克賭場，起出大批籌碼記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局昨晚破獲德州撲克賭場，起出大批籌碼記者黃宣翰／翻攝

賭場 台南

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