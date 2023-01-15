影／天九牌賭場藏基隆民宅 警破門逮25人查扣118萬元
基隆市陳姓、周姓男子涉嫌經營賭場，警方蒐證後聲請搜索票前往查緝，強行破門進入後，逮捕陳、周及23名賭客，查扣賭具及賭資、抽頭金118萬餘元。警方偵詢後，依賭博罪嫌將陳、周移送法辦，23名賭客依社會秩序維護法裁罰。
警察局第一分局警勤區、刑責區員警，農曆年前加強清查高風險犯罪處所時，接獲愛三路住戶反映，鄰宅經常有陌生人出入，且晚上很吵雜。
警方查看後，研判屋內設有賭場，經過多日蒐證，昨日凌晨2點多，見多名賭客陸續進入屋內，持向基隆地方法院聲請的搜索票出面查緝。陳、周拒不開門，員警破門強行進入屋內，逮捕陳、周和23名賭客。
據了解，這處賭場由50多歲陳男經營，並雇用30多歲周男擔任在現場負責抽頭。23名賭客分別來自新北、基隆各，平時透過LINE群組聯繫時間和地點，以天九牌聚賭。
基隆警一分局表示，重要節日期間將加強取締職業性賭場及公共場所賭博情事，端正社會良善風俗。警方同時會加強防盜、防搶、防扒及其他刑案發生，貫徹「治安平穩、民眾安心」主軸，讓市民平安過好年。
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