雲林褒忠鄉長涉賄遭羈押 公所秘書18萬元交保
雲林地檢署偵辦民進黨籍褒忠鄉長陳建名涉賄，疑以空白收據偽填，詐領餐費7萬1500元，檢方本月12日發動搜索，陳建名昨晚聲押禁見獲准，公所秘書許曉旗則以18萬元交保；縣府民政處長蕭德恕表示，一審宣判若有罪，會由民政處派代理處長一職。
據了解，檢警起初只是單純監聽賄選案，卻無意間聽見涉賄弊端。檢方表示，褒忠鄉2019至2022年沒舉辦村鄰長自強及文康活動，民政課長李承諺卻拿著9張餐廳開出的免用統一發票空白收據，偽填品名、數量等內容，訛充報請村鄰長自強及文康活動餐會之用，詐取7萬1500元。
雲林地檢署檢察官黃薇潔向法院聲請搜索票，本月12日率隊到陳建名、吳清原等人辦公處所，及蔡姓廠商負責人營業處所共10個處所執行搜索，查扣印鑑、支出憑證等證物，並傳喚陳建名及證人共20人到案說明。
檢察官訊後認為，陳建名、吳清原、李承諺（前案已羈押）及蔡姓廠商負責人有串證嫌疑，且涉犯貪污治罪條例的收取回扣、以詐術騙取財物，及刑法偽造文書等罪嫌重大，雲林地院裁定陳建名、吳清原及蔡姓廠商負責人羈押禁見，公所秘書許曉旗則以18萬元交保。
民政處長蕭德恕說，這2天恰逢假日，尚未接到檢方正式公文通知，目前已知悉此事，鄉長陳建名遭羈押，在一審宣判前，代理鄉長一職由公所自行負責，一審宣判若有罪，民政處會派人擔任代理鄉長。
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