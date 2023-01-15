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魚塭旁聚眾殘忍鬥雞 警登門查緝破職業賭場逮26人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東60歲李姓男子開設非法鬥雞賭場，警方獲報今11時許前往查緝，當場查扣數十萬賭資、賭具，連同在場逮捕26人並帶回偵辦，警詢後依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

警方指出，日前獲報潮州鎮崙東里養殖魚塭附近，有比賽鬥雞的職業賭場，在蒐集相關情資後前往查緝，在場賭客見警到場，紛紛翻牆竄逃，警方追逐逮捕逃逸賭客，當場喝令「趴下！」，空地擺置數個籠子，裏頭還有鬥雞「選手」正在相互廝殺搏命，籠子周圍帆布血跡斑斑、布滿爪痕烙印，怵目驚心。

警方當場逮捕26人，並查扣賭金49萬1400元、鬥雞4隻、鬥雞圈1座、計時器1個、碼表2個、記帳本1本等相關證物，警詢後，李姓場主罪加一等，除賭博罪外，再依違反動保法函送主管機關裁處，其餘賭客依賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮魚塭旁聚眾殘忍鬥雞，警登門查緝破職業賭場逮26人。圖／潮州警分局提供

賭博 屏東 賭場

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