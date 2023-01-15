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奧運銅牌女警官遭控介入醫生感情 法院這原因判她勝訴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

2000年雪梨奧運跆拳銅牌選手紀淑如，從國手轉任警職，前年8月遭何姓女子指控，介入她和醫師男友感情，並向紀任職單位檢舉，紀認為指控影響其警界形象，怒告何侵權求償百萬；高雄地院法官審理認為，該名醫師離婚，何並非配偶，紀也單身，檢舉恐招致紀受懲處，影響機關對其評價，判何須賠償紀20萬。

法院判決書中指出，紀淑如在任職高市警察局市刑大警務員期間，到診所就醫時，並未與診所的龔姓醫師有任何不當交往情況，但何姓女子卻在2021年8月3日、6日日及12日，基於誣告犯意，以電話向市刑大、市警局督察室等單位檢舉。

何女檢舉誣指紀女逾越醫病關係，利用回診時，送餐給「王醫師」，在診所看診期間，行為不檢，誘拐其配偶「王醫師」，介入他人婚姻。並夥同狀似男性刑警的人，對她不當盤查。

紀淑如認為何女指控行為，已侵害她名譽權及信用權，提出侵權損害賠償；另因何女曾在同年8月9日晚上7時37分許，在診所內，指責她「到處拐人家的老公」等語，以何女2項行為已侵害她的名譽權，各提出50萬精神慰撫金求償。

案經高雄地院審理時，何女辯解，她雖非龔姓醫師的配偶，但是龔交往多年的女友，紀女明知此情況，仍和龔滋生情意，介入她和男友感情，她曾去電要求紀不要與龔繼續往來，但紀未予理會。

何女說，她以龔的女友身分，打電話向紀所屬機關投訴，本意並非要讓紀受懲戒處分，只是希望紀的直屬長官能對她加以勸說，其所述均屬事實，並不構成侵權行為。

法官認為，當時刑大督察組曾對紀進行調查，查出何女已婚，但配偶非龔姓醫師，龔的婚姻狀況為離婚，紀亦屬未婚狀態，並無侵害配偶權的疑慮，何女對紀的檢舉並非事實。

法官審酌，何女向紀所屬機關檢舉投訴之事，不僅有致紀受懲處的危險，並影響該機關對紀的評價，導致紀的名譽受到貶損，判決此部分何須賠償紀15萬元，另公開在診所罵紀「到處拐人家的老公」等侮辱之語，則盼何賠5萬元，總計須賠償紀20萬精神慰撫金。

紀淑如過去擔任仁武警分局鳥松分駐所所長，被認為浮報功獎，遭警局記過2次調職；前年6月擔任刑大警務員期間，承辦案件時，遭一名男子檢舉辦案不當，紀不滿遭對方檢舉，以「警政知識聯網系統」查對方個資，共有17筆紀錄。

刑大調查後，認為紀非因公查詢民眾個資，審酌她身為中階幹部，曾歷練所長、警備隊長等主管職務，對非因公查詢應有所認知，行為違反紀律，將紀懲處一大過處分，去年3月被調往前鎮警分局。

雖爭議不斷，但紀淑如雖警職工作陷入低迷，仍在去年世界警消運動會中，發揮所長，個人就為台灣摘下8面獎牌，表現令人刮目相看。

2000年雪梨奧運銅牌國手紀淑如，轉任警職後仍繼續發揮體育專長，去年曾在世界警消運動會中，個人就為台灣摘下8面獎牌。圖／宋詩夫提供
2000年雪梨奧運銅牌國手紀淑如，轉任警職後仍繼續發揮體育專長，去年曾在世界警消運動會中，個人就為台灣摘下8面獎牌。圖／宋詩夫提供
2000年雪梨奧運銅牌國手紀淑如，轉任警職後雖爭議不斷，但仍繼續發揮體育專長，去年在世界警消運動會中，就為台灣一舉奪下摘下8面獎牌。圖／宋詩夫提供
2000年雪梨奧運銅牌國手紀淑如，轉任警職後雖爭議不斷，但仍繼續發揮體育專長，去年在世界警消運動會中，就為台灣一舉奪下摘下8面獎牌。圖／宋詩夫提供

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