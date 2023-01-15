嘉縣警春節高強度執法 5件酒駕3人送辦

嘉義縣警察局昨配合全國同步規畫實施擴大取缔酒駕勤務，聯合台南市白河警分局及嘉義市警察局，實施封鎖式攔查酒測，出動警力188人，設置路檢點26處，共查獲酒後駕車5件，公共危險罪移送3人，其中更於朴子市查獲酒駕累犯1人，酒測值達每公升0.69毫克，將面臨加重刑責、罰鍰及公布姓名、照片處分。

農曆春節期間，警方持續規畫高強度「酒駕執法」專案，擇定轄內飲酒場所周邊外圍路段及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢，呼籲民眾參加新春尾牙及各種飲宴活動，應事先指定駕駛，利用大衆運輸、計程車代步，或善用代駕服務，千萬不可酒醉上路。