雲林警農曆新年前擴大攔檢 取締6件酒駕3人送辦

農曆春節將近，正值尾牙旺季，餐飲宴會飲酒機會增加，雲林縣警察局統計，每年12月到隔年3月間是酒駕肇事死亡人數高峰期，去年共發生195件酒駕交通事故，造成2死232傷，雲林縣警察局昨晚執行全國取締酒後駕車專案勤務，取締酒駕違規6件，其中3人酒精濃度高於0.25mg/L遭移送法辦。

雲林縣警察局提醒，農曆春節期間餐敘飲宴，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標都會遭受罰鍰或判刑，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具及計程車，也可指定駕駛、請人代駕最保險。

雲林縣警察局表示，除執行警政署全國同步取締酒後駕車專案外，也針對餐廳、KTV、夜店等易發生酒駕地點，不分時段取締酒駕；酒駕是道路隱形殺手，但高額罰鍰仍無法嚇阻民眾僥倖心態，將要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，讓取締酒駕成為常態性勤務。

雲林縣警察局印製酒後代駕平安卡，呼籲「代客叫車」及「指定駕駛」，並到酒店、KTV、餐廳及計程車行加強宣導，鼓勵業者主動提供代客叫車服務，未來擬針對酒駕事故向上溯源，追查業者有無善盡防制酒駕責任，運用第三方警政，配合地方政府主管機關督促業者盡社會責任，協助代客叫車服務。