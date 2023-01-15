涉虛報餐費7萬1500元 雲林褒忠鄉長涉貪汙遭羈押
雲林地檢署去年11月偵辦褒忠鄉公所涉嫌虛報餐費7萬1500元疑選舉時綁樁行賄，褒忠鄉長陳建名當時交保20萬元，本月12日再次大動作傳喚陳建名等20人到案說明並聲押，雲林地院13、14日裁定陳建名、吳姓課長及蔡姓廠商負責人羈押禁見。
檢方表示，褒忠鄉2019至2022年並未舉辦村鄰長自強及文康活動，李姓課長卻拿著9張餐廳開出的免用統一發票空白收據，偽填品名、數量、擔架等內容，訛充報請村鄰長自強及文康活動餐會之用，詐取7萬1500元作為綁樁賄選村長之用。
檢方依涉嫌違反貪汙治罪條例，去年11月傳換涉案相關人等，羈押李姓課長及張姓村長，至於鄉長陳建名20萬元、陳姓村長15萬元交保候傳。
檢方表示，檢察官黃薇潔今年1月12日見時機成熟，向法院聲請搜索票，指揮雲林縣調查站、台南市調查處、嘉義縣調查站、雲林縣警察局虎尾分局，大動作率隊到陳建名、吳姓課長等人辦公處所，及蔡姓廠商負責人營業處所共10個處所執行搜索，查扣相關證物，並傳喚陳建名及證人共20人到案說明。
檢察官訊問認為，陳建名、吳姓課長、李姓課長（前案已羈押）及蔡姓廠商負責人涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款收取回扣、第5條第1項2款以詐術騙取財物、刑法第216條、213條行使使公務員登載不實文書等罪嫌重大，認有串證之虞，向法院聲請羈押，雲林地院13、14日陸續裁定陳建名、吳姓課長及蔡姓廠商負責人羈押禁見。
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