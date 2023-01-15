鹿港確診男開車送貨到台中 違規外出判拘役10日

在彰化鹿港鎮開設工廠的王男去年6月感染COVID-19病毒確診，須在家隔離，但王男卻違反規定，開貨車到20多公里遠的台中市烏日區送貨，遭檢方起訴，彰院判王男拘役10日。

根據彰化地方法院今天公布的刑事簡易判決書，在鹿港鎮開工廠的56歲王男，去年6月1日感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，向衛生單位通報在鹿港鎮處所進行隔離，不過王男卻在6月6日上午開貨車出門，前往20多公里遠的台中市烏日區送貨。

王男開車回鹿港鎮時被員警查獲未遵守隔離規定，彰化地檢署檢察官認為王男違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，未遵守規定，擅自離開衛生主管機關指示隔離居所，造成其他人受傳染風險，依法提起公訴。

王男案件送彰化地院審理，法官認為王男感染COVID-19病毒後，並未遭逢生命、身體等緊急危難，竟未遵守規定，擅自離開居家隔離處所，讓社會大眾處在受感染風險下，枉顧他人生命、身體健康權益，被告所為甚屬不該。

不過法官考量王男沒有前科，離開隔離處期間約為1小時32分鐘，量處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案仍可上訴。