破賭場卻放賭客趴趴走？桃警澄清：2年前案子

網路近日流傳一段影片，內容指桃園分局查獲賭場，帶回十多名賭客做筆錄，但員警不但坐在椅子上低頭滑手機，賭客還能四處走動交談，質疑管理制度鬆散；桃園分局回應，影片是2年前的賭場掃蕩專案，事發時影片就曾流傳，已做相關處置。

該影片的拍攝地點為桃園分局禮堂，內容可見禮堂擺放10多張長桌，每張桌子都配有電腦，而賭客們分散四處，有的趴在桌上休息，有的三五成群聊天；爆料者質疑案件都還在辦，賭客為什麼能拿手機錄影，員警怎麼還能滑手機，質疑整件事隱匿不報，存心暗槓。