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破賭場卻放賭客趴趴走？桃警澄清：2年前案子

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網路近日流傳一段影片，內容指桃園分局查獲賭場，帶回十多名賭客做筆錄，但員警不但坐在椅子上低頭滑手機，賭客還能四處走動交談，質疑管理制度鬆散；桃園分局回應，影片是2年前的賭場掃蕩專案，事發時影片就曾流傳，已做相關處置。

該影片的拍攝地點為桃園分局禮堂，內容可見禮堂擺放10多張長桌，每張桌子都配有電腦，而賭客們分散四處，有的趴在桌上休息，有的三五成群聊天；爆料者質疑案件都還在辦，賭客為什麼能拿手機錄影，員警怎麼還能滑手機，質疑整件事隱匿不報，存心暗槓。

桃園分局表示，該案件距離現在已有一段時間，現場是前2年新冠疫情嚴重分流辦公場所，因查獲賭客眾多，臨時充作賭客安置處所，門口員警為負責管制單一出入口人員，由於所涉案件刑度罰則輕微，筆錄又是在其他地方製作，所以沒有上銬限制賭客行動，對於員警管理方式不夠積極，2年前影片第一次流傳時已做檢討。

網傳桃園分局查獲賭場卻放賭客趴趴走，警方澄清影片所指案件是2年多前案子，事發時已做處置。記者陳俊智/翻攝
網傳桃園分局查獲賭場卻放賭客趴趴走，警方澄清影片所指案件是2年多前案子，事發時已做處置。記者陳俊智/翻攝

桃園 賭場 疫情

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