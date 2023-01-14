19歲少年郎留宿前女友住處 竟染指其13歲胞妹吃官司

19歲陳姓男子與女友分手後，偶爾仍會到女方嘉義市住處過夜，去年1月間留宿時，竟與其13歲的妹妹發生性關係，前女友震怒報警處理，一審被判1年6月，陳男上訴，洽談和解遭拒，二審考量他年輕識淺，一時失慮而犯案，給予緩刑5年，向被害人支付8萬元及完成12小時法治教育。

檢警調查，陳去年1月16日晚間，再度前女友住處留宿，並與少女同睡在客廳時，隔天凌晨1時30分許，未違反其意願，先將手伸入少女衣褲內而撫摸胸部、屁股、身體等多處，再對她舌吻及吸吮胸口，進而發生性行為。前女友無法接受陳竟把歪腦筋動到妹妹身上，憤而報警提告。

案發後，陳希望可以與前女友等少女家人進行調解，且積極洽談和解，但遭斷然拒絕，一審以家人表達希望被告入監服刑的意見，認陳對於未滿14歲女子性交，處1年6月徒刑。不服上訴，爭取緩刑機會。

台南高分院合議庭審理時，檢察官建議能盡可能促成雙方和解，並不建議讓被告入監服刑，對社會意義有限。如告訴人家屬有自己的考量，不願意跟被告和解，然基於被告犯後態度良好，如法院認適合對被告諭知緩刑，請附加適當的條件，讓被告知道應對其行為負責。

合議庭認為，陳行為時年僅19歲，年輕識淺，一時失慮而犯下此案，犯後坦承犯行，已深具悔悟之意，同時，審酌陳於原審、本院審理期間，均表示有意願與告訴人談和解，惟經詢問家屬意見，均表示不願意與他調解，致他無法有機會與告訴人和解，取得其原諒，賠償損失。