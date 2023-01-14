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逕行搜索蕭景田書房遭撤銷 士檢抗告成功

中央社／ 台北14日電

國民黨前中常委蕭景田（中）捲入台北市新科議員林杏兒所涉賄選案。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
國民黨前中常委蕭景田（中）捲入台北市新科議員林杏兒所涉賄選案。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
士檢偵辦台北市議員林杏兒的樁腳涉嫌賄選案，去年逕行搜索前國民黨中常委蕭景田的書房遭士院撤銷。案經抗告，高院認為原裁定有再審酌的必要，日前發回士院更裁。

刑事訴訟法第131條規定，檢察官於偵查中有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，可以在沒有搜索票的情況下逕行搜索。

此外，檢察官、司法警察等逕行搜索後應向法院陳報，若未陳報法院或經法院撤銷，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。

士林地檢署為偵辦林杏兒的曾姓樁腳涉嫌賄選案，去年12月21日指揮調查局台北市調查處持法院核發的搜索票兵分多路搜索，執行完畢後另向法院陳報，蕭景田位於台北市的書房不在原本搜索票範圍內，但因情況急迫，已採逕行搜索的方式搜索完畢。

對此，士林地方法院認為，檢方陳報的資料不足，無從認定此次逕行搜索是否符合刑事訴訟法規定，無法准許，裁定撤銷此次逕行搜索。

案經士檢抗告，主張調查局當天持搜索票實施搜索時，蕭景田的妻子表示丈夫在台北市另有書房，辦案人員考量來不及聲請搜索票，且蕭景田當時翻牆逃逸、共犯已到案，顯然情況急迫，請示檢察官後逕行搜索蕭景田妻子所指的書房，並扣得賄選帳冊等關鍵證物，更證明確實有搜索的必要性與急迫性。

台灣高等法院認為，此件有相當理由足以認定有刑事訴訟法第131條所規定的情況急迫情形，但原裁定未審酌蕭景田的妻子筆錄、蕭景田翻牆照片等事證，就認為檢方所提事證不足進而撤銷逕行搜索，應有再審酌必要，因此撤銷原裁定，發回士院更裁。

蕭景田 北市 刑事訴訟

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