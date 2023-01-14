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不爽沒戴口罩被規勸 莽男揮拳傷警判5月
去年7月新冠疫情二級警戒期間，桃園一名陳姓男子因口罩沒戴好被巡邏員警規勸，竟揮拳打傷員警，還連罵4次「幹X娘」，結果依現行犯逮捕，經桃園地院審理，最後被依妨害公務判刑5月，得易科罰金15萬元。
檢警調查，陳男（43歲）有妨害公務、傷害前科，曾因此入監服刑，但出獄後仍不知悔改，僅因口罩為戴好被員警規勸就揮拳攻，導致員警頭部、左耳受傷。此外，他在攻擊時還連罵員警4次「幹X娘」，貶損員警人格和公權力威信，因此被起訴妨害公務。
案發後，陳男坦承不諱，供稱一時心情不好，是在衝動之下犯案，事後非常後悔。
法院認為，案發時正值新冠肺炎疫情嚴重期間，政府相關防疫措施已透過政令宣導及媒體傳達各界周知，陳男明知員警是依法執行勤務，卻恣意辱罵並揮拳施暴，行為應予非難，但考量他犯後坦承，並非全無悔意，因此依犯罪情節、過往品行等情量刑。
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