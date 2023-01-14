快訊

50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

疫情趨緩！本土+2萬149例 263例境外、47死 較上周少21.6%

全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽沒戴口罩被規勸 莽男揮拳傷警判5月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

去年7月新冠疫情二級警戒期間，桃園一名陳姓男子因口罩沒戴好被巡邏員警規勸，竟揮拳打傷員警，還連罵4次「幹X娘」，結果依現行犯逮捕，經桃園地院審理，最後被依妨害公務判刑5月，得易科罰金15萬元。

檢警調查，陳男（43歲）有妨害公務、傷害前科，曾因此入監服刑，但出獄後仍不知悔改，僅因口罩為戴好被員警規勸就揮拳攻，導致員警頭部、左耳受傷。此外，他在攻擊時還連罵員警4次「幹X娘」，貶損員警人格和公權力威信，因此被起訴妨害公務。

案發後，陳男坦承不諱，供稱一時心情不好，是在衝動之下犯案，事後非常後悔。

法院認為，案發時正值新冠肺炎疫情嚴重期間，政府相關防疫措施已透過政令宣導及媒體傳達各界周知，陳男明知員警是依法執行勤務，卻恣意辱罵並揮拳施暴，行為應予非難，但考量他犯後坦承，並非全無悔意，因此依犯罪情節、過往品行等情量刑。

桃園一名陳姓男子因口罩沒戴好被巡邏員警規勸，竟揮拳打傷員警，還連罵4次「幹X娘」，被桃園地院被依妨害公務判刑5月（示意圖與新聞當事人無關）。本報資料照片
桃園一名陳姓男子因口罩沒戴好被巡邏員警規勸，竟揮拳打傷員警，還連罵4次「幹X娘」，被桃園地院被依妨害公務判刑5月（示意圖與新聞當事人無關）。本報資料照片

妨害公務 桃園 疫情

延伸閱讀

德國提前取消長途旅客強制佩戴口罩規定

坦承涉標案收回扣 桃市議員劉勝全800萬元交保

疑申請補助不成…新店男亮刀狠劃員警 臉部刀傷長達8公分

插隊載客惹糾紛…莽男中山區百貨旁持槍射窗、踹傷運將

相關新聞

不爽沒戴口罩被規勸 莽男揮拳傷警判5月

去年7月新冠疫情二級警戒期間，桃園一名陳姓男子因口罩沒戴好被巡邏員警規勸，竟揮拳打傷員警，還連罵4次「幹X娘」，結果依現...

嘉慶君亞蘭姐、白雲賀新春 防假投資詐騙勿酒駕 中山波麗士臉書辦抽獎

農曆過年將至，詐騙集團猖獗，台北市警局中山分局邀請金鐘視帝陳亞蘭及藝人白雲宣導年前防搶、防竊、反詐騙，提醒民眾注意假投資...

僅因想在房內抽菸 兄妹演出全武行還鬧上法院

41歲林姓男子去年8月4日晚間10時15分許，不滿39歲妹妹想在台南住處房間內抽菸，兄妹爭吵後，互相拉扯、腳踹、壓制、肘...

銷售員約女同學遊金門 半夜硬上不成挨告 判刑6月

銷售員顏姓男子去年約女同學同遊金門，趁入住旅館共處一室，半夜趁女同學熟睡，強行求歡遭拒，意圖霸王硬上弓未果，女同學不甘心...

憲法保障性自主優於配偶權？法院：個人創見非長期穩定見解

台北地院法官曾以配偶權非法律保障權利，且憲法優先保障「性自主權」為由，判介入家庭的小三免賠；台中葉姓人夫帶劉姓小三上汽旅...

酒駕慣犯喝爛醉闖軍區被哨兵活逮 待15分鐘遭判拘30天

高雄徐姓男子有多次酒駕前科，去年喝得爛醉，騎單車到左營軍區文康哨前，將單車停於哨外，徒步繞過鐵拒馬擅自進入管制區內；15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。