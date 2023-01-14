嘉慶君亞蘭姐、白雲賀新春 防假投資詐騙勿酒駕 中山波麗士臉書辦抽獎

農曆過年將至，詐騙集團猖獗，台北市警局中山分局邀請金鐘視帝陳亞蘭及藝人白雲宣導年前防搶、防竊、反詐騙，提醒民眾注意假投資詐騙，且過年期間喝酒請找代駕，切勿酒駕釀憾事。「中山分局波麗士」舉辦有獎徵答活動，回答問題就有機會抽中觀山杯等小禮物。

中山分局指出，農曆年前特別邀請藝人白雲及以「嘉慶君遊台灣」封帝的資深歌仔戲演員陳亞蘭賀新春，拍攝年前防搶、防竊、防詐及交通安全宣導短片，「中山分局波麗士」臉書及IG，同步舉辦「有獎徵答」活動，民眾上網回覆正確答案，就有機會獲得中山波麗準備的精美獎品。

白雲在宣導影片中叮嚀民眾，手機Line群組訊息，常見「穩賺不賠、輕鬆投資」等投資管道，都是騙人的假投資詐財手法，如遇到類似情形可打165反詐騙專線。陳亞蘭提醒民眾，歡慶過年若喝酒，返家應選擇指定駕駛或代駕服務，切勿為了節省代駕費，酒駕誤事，恐負起更大的代價。

警方提醒，民眾過年期間舉家出遊，務必確實檢查家中門窗是否上鎖，若有貴重物品，建議置放在保險箱內，避免宵小覬覦，必要時可向警方申請「舉家外出安全維護」服務，警方將於住家附近增設臨時巡邏箱。

中山分局呼籲，民眾除應注意自身財物不露白，以免遭扒竊外，更應提高警覺，切勿成為詐騙集團眼中的肥羊，如有疑似遭詐騙之疑慮，除有165反詐騙諮詢專線諮詢外，也可利用本分局臉書粉絲專頁，了解最新詐騙手法訊息，以減少遭詐機率。