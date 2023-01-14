離婚廚師尾隨卡拉OK女服務生暴力性侵 判刑3年10月
擔任廚師的藍姓男子疑追求卡拉OK女服務生未果，前年尾隨甫下班的女服務生，強押至路邊騎樓上下其手，女服務生掙脫攔計程車，藍男也跟著上車，坐沒幾分鐘便硬拉著女服務生下車，二度在路邊強行性侵得逞。新北地院日前依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。
判決指出，已離婚、擔任廚師的藍姓男子因迷戀一名在卡拉OK上班的女服務生，多次表態追求未果，2021年4月中清晨5時許，在新北三重區尾隨甫下班的女服務生，清晨大街上尚無人車，竟強行將人拉至騎樓，壓在柱子邊上下其手撫摸。
女服務生奮力掙脫，攔下計程車欲逃離現場，沒想到藍男也強行跟上車，計程車才開300多公尺，便要求司機停車，以強拉、毆打等方式，強行將女服務生拉下車，推至路邊，將人壓在騎樓地板再度伸出狼爪指侵得逞。
計程車司機見狀連忙打電話報警，轄區警方獲報迅速趕抵逮捕藍男並依法送辦。新北地院日前強制性交罪判刑3年10月，仍可上訴。
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