僅因想在房內抽菸 兄妹演出全武行還鬧上法院

41歲林姓男子去年8月4日晚間10時15分許，不滿39歲妹妹想在台南住處房間內抽菸，兄妹爭吵後，互相拉扯、腳踹、壓制、肘擊、摔地等肢體攻擊，致林四肢挫傷、瘀腫，妹妹頭部外傷、頸部鈍挫傷，雙雙掛彩，驗傷後鬧上法庭，台南地院認兄妹均犯傷害罪，各處1萬元罰金。

林姓兄妹鬧上派出所，各自驗傷提告，兩人均否認傷害犯行。林辯稱，他沒有傷害妹妹。妹妹則辯稱，因為哥哥打她，她才還手。

檢警調查，這起兄妹鬩牆，起因於妹妹欲在哥哥房間內抽菸遭拒，而引發雙方肢體衝突，兄妹警詢及偵查中均不否認，且所述情節大致相符。

且依現場監視錄影器影光碟及翻拍照片，兄妹互為拉扯、腳踹、壓制、肘擊、摔地等肢體攻擊，互毆情形明確，兄妹分赴新樓醫院及台南市立醫院驗傷，互控家庭暴力。

台南地院審酌，2人為兄妹，本應尊重互愛，並克制情緒及理性處理爭執，僅因細故即率爾徒手互為攻擊，導致2人分別受傷，足認2人未能尊重他人身體法益，所為不可取。

又考量2人犯後均坦認因抽菸一事起衝突而發生扭打，但否認犯行，迄今未能達成和解等一切情狀，法官認兄妹均犯傷害罪，各處罰金1萬元。