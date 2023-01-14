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銷售員約女同學遊金門 半夜硬上不成挨告 判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

銷售員顏姓男子去年約女同學同遊金門，趁入住旅館共處一室，半夜趁女同學熟睡，強行求歡遭拒，意圖霸王硬上弓未果，女同學不甘心受辱，向金門警方報案求助。新北地院考量雙方事後達成和解，日前依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，還須接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，大學畢業，擔任行銷人員的顏姓男子去年4月邀女同學同遊金門3天，二人入住旅館都同住一間，住宿前兩天晚上，顏男均以禮相待，女同學也相當放心，以為顏男是正人君子。

沒想到，二人同住最後一晚，顏男趁女同學已熟睡之際，強行抱住上下其手欲求歡，見女同學拒絕並強力反抗，竟以身體優勢壓制強行撫摸私密部位，女同學大聲求救，驚動旅館服務人員才逃過一劫。

女同學不甘心受辱，向金門縣警察局金城警分局報案求助，全案由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長轉最高檢察署檢察總長核轉新北地檢署檢察官偵查後依法起訴。

新北地院考量顏男坦承犯行且已與被害女同學達成調解，日前依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑2年，還須接受3場法治教育課程，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
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金門 新北 猥褻

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