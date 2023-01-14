憲法保障性自主優於配偶權？法院：個人創見非長期穩定見解

台北地院法官曾以配偶權非法律保障權利，且憲法優先保障「性自主權」為由，判介入家庭的小三免賠；台中葉姓人夫帶劉姓小三上汽旅遭正宮求償80萬元，2人持該見解抗辯，台中地院認為這是法官「個人創見」非長期穩定見解，判葉、劉應給付葉妻20萬元，可上訴。

葉妻主張，和葉男結婚5年多有2個小孩，劉女竟趁工作之便介入家庭，去年3月19日自己在家照顧小孩，先生假借工作名義開車載劉女到南投汽車旅館待了數小時，2人顯逾越正常男女間社交往來，超乎一般異性正常底線而侵害她配偶權，對葉、劉求償60萬元。

葉男抗辯稱，「配偶權」非法律上明訂的「權利」，乃實務上推演出的概念，而違反婚姻義務屬違反婚姻契約，違約本身應依債務不履行處理，不會等同侵權。葉認為，憲法保障「性自主決定權」，效力應優於配偶權，通姦、相姦都因性自主不見不法性，遑論違反婚約。

葉說，妻子稱他和劉女上汽旅，但不涉及性行為，加上性行為是憲法保障優於配偶權，認為妻子求償無據。劉女也說，配偶權是否為我國法制承認，已有爭議，更何況葉妻和葉男原就僅剩離婚登記，夫妻關係早就是毀棄狀態，沒有再被他人破壞可言。

台中地院指出，民法第184條、第185條、第195條規範侵權損害賠償，被害人雖非財損，亦得求償，且不法侵害他人基於配偶關係身分，準用之；大法官釋字第791號解釋理由書第29段也提到，國家為維護婚姻，非不得制定相關規範，以約束配偶雙方忠誠義務之履行。

法院認為，葉妻主張和葉男婚姻存續中，葉、劉上汽旅有不倫男女關係，2人沒有爭執並有照片佐證，依社會通念顯逾越普通朋友社交，堪認侵害葉妻基於配偶關係的身分法益，葉不得已和妻子婚姻破裂，就合理化和劉之間越界往來一事，認為葉妻求償有依據。

台中地院判決也提到，葉、劉抗辯近來有實務見解夫妻共同生活圓滿幸福之利益，非法律上應予保障之利益，即使屬利益，憲法保障的性自主權也應優於該利益。中院認為，此為法官依憲法誡命於具體個案認事用法所表示之個人創見，非屬實務上長期穩定見解。