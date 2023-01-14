酒駕慣犯喝爛醉闖軍區被哨兵活逮 待15分鐘遭判拘30天

高雄徐姓男子有多次酒駕前科，去年喝得爛醉，騎單車到左營軍區文康哨前，將單車停於哨外，徒步繞過鐵拒馬擅自進入管制區內；15分鐘後，當班衛兵發現，隨即遭逮；當下他雖神狀況不佳、語無倫次，但仍違反要塞堡壘地帶法案被檢方依法起訴，地院審理後，判他拘役30天。

判決指出，徐男去年4月13日凌晨4時11分許，因喝醉酒，未經要塞司令許可，騎單車抵達左營區海軍左營軍區文康哨前，並將車停方於文康哨外，徒步繞過鐵拒馬擅自進入管制區內。

當晚凌晨4時25分許，當班衛兵在文康哨右邊軌桿後方戰備道附近草原，發現有人影晃動，隨即上前查看，才發現喝醉的徐男闖入管制區，事後他因違反要塞堡壘地帶法案，遭檢方起訴，並聲請簡易判決處刑。

偵訊時，徐男供稱當時隱約聽到小艇隊工廠出狀況，要回去處理，但喝了酒迷糊了；此外，被查獲當下神狀況不佳、語無倫次、衛兵問答他也答非所問；勘認他是因飲酒過度才擅闖禁區。

調閱徐男前科紀錄，他有多次酒駕前科，素行不佳，考量他犯後態度尚可，且誤闖管制區只有約20到30公尺，且在14分鐘內就遭逮，侵入時間不長，程度也不嚴重，審理後，將他依過失犯要塞堡壘地帶法第10條第1項之非法出入要塞管制區罪，處拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。

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