遭政治狂熱翁冒名寄恐嚇信 顏清標精神痛苦獲判賠48萬

台中李姓老翁自稱患政治躁鬱症，冒用鎮瀾宮董事長顏清標名義寄信要總太建設「捐1億給媽祖，否則送慶記」，又署名顏恐嚇侵犯台中市長盧秀燕，還辱罵柯文哲、立委，刑事依20個偽造文書罪判1年10月，顏主張還得向收信人解釋造成他精神痛苦求償80萬元，法院判李給付顏48萬元，可上訴。

檢警調查，李翁（71歲）對政治人物不滿，前年12月陸續偽造國民黨、廉政署名義，寄信到台中市政府市長信箱稱「驢X厭，小心狗命」、還附上手掌心畫有FUCK圖片，之後又偽造國民黨、顏清標或是大甲鎮瀾宮名義，寄信恐嚇總太建設董事長稱「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。

檢警查出，李持續偽造鎮瀾宮寄信給國民黨主席朱立倫、前台北市長柯文哲，及立委鄭麗文、葉毓蘭、傅崐萁，還有台中多名局處首長。

台中地院認為，李僅對部分政治人物不滿就冒名寄恐嚇信，犯罪動機可議，且犯罪次數不少、情節非輕，事後也沒有和解，而李的辯護人雖替他求緩刑，但法院認為李犯罪多達20次，認為不適當宣告緩刑，刑事一審依偽造文書、恐嚇等20罪判他1年10月，得易科罰金，目前上訴審理中。

顏清標再提民事損害賠償，主張李翁數次冒用他名義寄信給台中市長盧秀燕、總太集團董事長、前台北市長柯文哲、立委鄭麗文及葉毓蘭及台中市府局處長，內文恐嚇、不雅並有情緒話、侮辱及謾罵字眼，侵害他姓名權、名譽權重大。

顏清標還說，他除請律師向檢警機關訴請偵查，還要向收信人解釋為此奔波造成日常生活不便，更擔心李翁冒用他名義恐嚇，是否導致其他麻煩事端而忐忑不安，受有精神痛苦，向李翁求償精神撫慰金80萬元。

李翁抗辯稱主張言論自由，並認顏清標為知名人士，自己寄發信件是對公共事務發表意見，當時正值選舉，他對政策不滿要表達對社宅立場，非情緒性謾罵，認為沒有侵害顏的名譽。

李翁還說，他是中低收獨居老人，顏可能誤認他是退休老師有退休金，但自己40年前就辭職到美國打黑工，6年前才回台，又因中二選區立委選舉罹患政治躁鬱症，認為求償金過高。