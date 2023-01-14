振興醫師白袍被吐檳榔渣恐嚇 他嚇到離職 主嫌僅判3月定讞

振興醫院核子醫學科陳姓護理師與林姓醫師爭吵，天道盟太陽會陳姓成員得知，欲幫陳女出氣，夥同十多人到醫院堵林；同夥對掛在牆上的林姓醫師執業執照拍照，還有人嗆「我只來一次，不要讓我來第二次」，陳更吐檳榔渣在林的醫師袍上。士林地檢署依醫療法起訴陳，一審判3月得易科罰金之刑。檢方上訴，台灣高等法院駁回定讞。

檢察官表示，林姓醫師因此事已離開原工作場所，對於在公開的醫療場所竟遭遇男子群聚、公然恐嚇心有餘悸，身心受創，但法院卻只判3月徒刑，實在太輕。

檢警調查，陳女在振興醫院核子醫學科擔任護理師時，與林姓醫師齟齬，陳2020年10月30日中午率數名黑衣人闖入振興醫院第一醫療大樓地下2樓找林。一行人嗆林「已經有你照片，知道怎麼找你」，陳更拉下口罩，朝穿醫師袍的林吐檳榔渣。

檢警查出滋事的黑衣人是天道盟太陽會成員，陳女到案稱不熟黑衣人，只知他們是到醫院準備打疫苗；陳則稱當天只是要到醫院找陳姓女護理師詢問父親開刀的事，他的確常吃檳榔，但不知為何渣汁會噴到醫師白袍。

林姓醫師說，案發當時十多名黑衣人出現在診間外，一人說「聽說你找黑道？」，他否認並要求拿出證據，對方又回「我黑道沒在烙證據的」、「不要欺負我們姐」，他認為黑衣人是因陳女而找上門。

林說，陳把檳榔渣吐在他醫師袍的左邊領口上，他嚇到當場後退，黑衣人的言行讓他心生畏懼，上班時會擔心他們突然出現，逼得他不得不離開工作場所。

士林地院從監視器畫面等事證，認為林遭恐嚇應是事實，且檳榔汁經鑑定，與陳的DNA相符，陳的辯詞不足採。士院認為陳只是為了替朋友出氣，竟恐嚇正在從事醫療行為的醫師，除妨害醫療業務也影響醫療環境、減損醫事人員士氣，且陳犯後態度不佳，依對於醫事人員以恐嚇妨害執行醫療業務罪判他3月徒刑，得易科罰金。