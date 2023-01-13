快訊

大馬羽賽／戴資穎輕取許玟琪晉4強 將對戰山口茜爭搶決賽門票

幕後／總預算綁內閣改組 民進黨完全執政後國會最被動時刻

祭祀公業「有規約」就可排除女系繼承 婦團遺憾釋憲留後門

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭今作出2023年憲判字第1號判決，判祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，觸憲法第7條保障性別平等意旨，但判決僅單純宣告違憲，並未宣告規定失效。婦女新知基金會晚間聲明，呼籲大法官宣告條例第4條第1項後段以及第2項的規定違憲，並同步檢討釋字728號解釋。

祭祀公業條例規定施行前已存在的祭祀公業，派下員為設立人及其男系子孫，出嫁的女兒無資格，有民眾認為這違反憲法平等權、結社權、財產權和契約自由，聲請憲法法庭解釋。

婦女新知基金會表示，雖然肯定本號判決，但遺憾沒一併處理釋字728號解釋留給祭祀公業抗拒性別平等的寬敞後門，因為祭祀公業只要「自訂規約」，即可合法化父系繼承的既定利益，且永久排除女系子孫的權利，藐視憲法保障的性別平等原則。

大法官黃昭元與許志雄於部分不同意見書、詹森林的協同意見書中主張釋字第728號解釋應作成違憲解釋，黃瑞明在協同意見書指出釋字第728號的結論應變更，但都未成為多數意見。司法院解釋，因原因案件都是「無規約」的祭祀公業後代所聲請，因此「有規約」部分未納入審理範圍。

婦女新知也籲請內政部與立法院，針對大法官已宣告違憲的祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項規定，應按判決意旨盡速提出修法草案並檢討相關行政規定，修正祭祀公業條例以納入女系子孫同等享有派下權的規定，而不是坐等女系子孫個別爭取派下員資格，避免在此期間祭祀公業即訂出規約排除女系子孫，規避本號釋憲結果。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟和司法院新聞及法治宣導處處長張永宏（右）說明「祭祀公業派下員性別平等」案判決。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長許辰舟和司法院新聞及法治宣導處處長張永宏（右）說明「祭祀公業派下員性別平等」案判決。記者王宏舜／攝影

大法官 司法院 立法院

延伸閱讀

出嫁女兒不能擔任派下員牴觸憲法 內政部將檢討

已少子化、女性能力也不差 憲庭判祭祀公業條例部分違憲

假釋一再被駁 「惡龍」張錫銘聲請釋憲 憲法法庭不受理

曾聲請釋憲卻違反律師法包攬訴訟 男子10萬交保

相關新聞

競選失利又被控買票 前桃園市議員吳宗憲失聯

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，近日又傳競選期間透過樁腳買票。桃園地檢署昨指揮新北市調處、桃園市調出搜索，帶回...

仰德大道4死9傷車禍案外案 驗車黃牛、代驗廠等判決出爐

2017年陽明山仰德大道連環車禍案外案，檢方發現肇事車無手煞車卻檢驗過關，查出3家代驗廠涉嫌收賄放水，2020年起訴車主...

祭祀公業「有規約」就可排除女系繼承 婦團遺憾釋憲留後門

憲法法庭今作出2023年憲判字第1號判決，判祭祀公業條例第4條第1項後段、第2項未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，觸憲法第7...

沃草創辦人強制猥褻入獄 拿自行測謊報告聲請再審遭駁

沃草創辦人柳林瑋以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，被依強制猥褻罪判刑8月定讞，去年11月入獄服刑。柳拿...

被控涉收取露營業者賄賂 竹縣議員張益生50萬交保

國民黨籍新竹縣議員張益生被爆去年曾收受露營業者賄賂，向縣府爭取施作道路邊坡工程，昨天遭檢調兵分多路搜索。檢方認為張涉犯貪...

屏縣崁頂鄉代會主席郭茂良貪汙入監 今再涉賄選

屏東縣崁頂鄉代表郭茂良因涉嫌工程採購弊案、收受人事賄賂等違反貪汙防治罪案件，被法院判刑7年8月定讞，前年被屏東縣政府解除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。