沃草創辦人強制猥褻入獄 拿自行測謊報告聲請再審遭駁

沃草創辦人柳林瑋以紓解壓力為由要求女子配合擁抱，並趁勢扭頭強吻得逞，被依強制猥褻罪判刑8月定讞，去年11月入獄服刑。柳拿出自行測謊的報告、陳稱被害人「精神疾病發作、產生妄想或幻覺」，聲請再審並停止刑罰執行，台灣高等法院去年12月30日駁回。

柳林瑋（40歲）參與太陽花學運時，有「社運醫師」稱號，他也是網路媒體「沃草」、網路平台「美的好朋友」創辦人。

柳林瑋被控猥褻3名女子，包括2015年七夕邀大學時帶醫學營認識的女學生吃晚餐，開車送對方回家時強吻。2017年4月16日藉洽談製作「美的好朋友」化妝品成分資料庫的機會，邀在校園演講認識的女子見面，也在車內強吻對方；2017年10月3日讓女工讀生到家中打掃拿酬勞，強吻對方耳朵、伸手摸胸和下體。

一審依3個強制猥褻罪各判8月、8月、9月徒刑，合併執行1年6月，柳林瑋不服而上訴，二審審理時他否認犯行，多次強調沒有強制任何人做任何事，也「沒有辦法去證明自己沒做的事」。

二審認為2017年4月16日下午，柳林瑋以委託整理化妝品成分工作為由，邀女子見面，卻在駕車搭載對方時以紓解壓力為藉口，要求女方配合擁抱，他趁勢強行扭動女方的頭，直接強吻吻5、6秒，直到被女方推開才罷手。根據雙方通聯紀錄，二審認為女子確實內心震撼，刻意迴避柳，認定柳猥褻。

但七夕強吻女學生部分，因事前兩人就密切聯繫，情人節後還相約下次見面行程，直到3天後女方態度才轉變，二審認定無其他證據補強，無從認定柳犯罪；女工讀生部分，從女方證述和通聯記錄來看，柳因主觀認知和女工讀生有曖昧，想進一步試探發展親密關係的可能性，互動還算自然，因女工讀生也證稱「柳以為我是同意的，還算情有可原」等語，認為不構成強制猥褻。最高法院維持二審見解，去年9月7日駁回柳林瑋上訴定讞。

柳林瑋聲稱因發現新事實、新證據，提出「李錦明儀測服務公司2022年10月3日測謊鑑定書」等資料，認為應判他無罪，聲請再審。

高院認為測謊報告是柳自行委任鑑定人進行鑑定的結果，本質上非司法機關依刑事訴訟法囑託鑑定的適格證據方法，且影響測謊的因素很多，無論結果如何，都難以當成對他有利的證據。

柳林瑋並表示女子有精神疾病，且曾試圖自殺，他因懷疑2017年4月19日對方傳「傳情緒強烈且與事實不符」的訊息給他是精神疾病發作，身為醫生只好順著應對。不過高院從兩人對話來看，被害人語意完整、明確，且精神科門診診斷結果為非器質性睡眠障礙、憂鬱症，並非有幻想或妄想，柳的說法不足採信。