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競選失利又被控買票 前桃園市議員吳宗憲失聯

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

民進黨前桃園市議員吳宗憲。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
民進黨前桃園市議員吳宗憲。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

民進黨前桃園議員吳宗憲去年競選連任失利，近日又傳競選期間透過樁腳買票。桃園地檢署昨指揮新北市調處、桃園市調出搜索，帶回相關人士訊問，並通知吳宗憲到案說明，但吳宗憲尚未出面，檢方不排除發動拘提。

吳宗憲過去國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾任地方鄉民代表和鄉代會副主席，升格前也曾三連霸縣議員，2014年競選市議員失利，但隔年靠補選勝出。後來，他因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍競選連任成功，但去年挑戰再次三連霸失利，也被人檢舉賄選

據悉，吳宗憲涉嫌透過許姓、吳姓2名樁腳買票，每票代價從1千元到2千元不等。其中，許姓樁腳也是去年九合一大選的里長參選人，但同樣競選失利。

檢調前天兵分多路搜索，帶回許、吳等10人訊問，訊後向法院聲押許、吳2人，其餘人等分別以1萬元到2萬元不等金額交保；截至今晚8時，許、吳2人聲押庭上未結束，而吳宗憲經檢方通知仍未到案，檢方不排除拘提要件構成時直接開拘票帶人。

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，近日又傳競選期間透過樁腳買票，桃園地檢署昨通知他到案說明未果，不排除發動拘提。本報資料照片
民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，近日又傳競選期間透過樁腳買票，桃園地檢署昨通知他到案說明未果，不排除發動拘提。本報資料照片

桃園 議員 樁腳 吳宗憲 賄選

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