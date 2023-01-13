競選失利又被控買票 前桃園市議員吳宗憲失聯

民進黨前桃園市議員吳宗憲。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，近日又傳競選期間透過樁腳買票。桃園地檢署昨指揮新北市調處、桃園市調出搜索，帶回相關人士訊問，並通知吳宗憲到案說明，但吳宗憲尚未出面，檢方不排除發動拘提。

吳宗憲過去國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾任地方鄉民代表和鄉代會副主席，升格前也曾三連霸縣議員，2014年競選市議員失利，但隔年靠補選勝出。後來，他因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍競選連任成功，但去年挑戰再次三連霸失利，也被人檢舉賄選。

據悉，吳宗憲涉嫌透過許姓、吳姓2名樁腳買票，每票代價從1千元到2千元不等。其中，許姓樁腳也是去年九合一大選的里長參選人，但同樣競選失利。