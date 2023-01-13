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被控涉收取露營業者賄賂 竹縣議員張益生50萬交保

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國民黨籍新竹議員張益生被爆去年曾收受露營業者賄賂，向縣府爭取施作道路邊坡工程，昨天遭檢調兵分多路搜索。檢方認為張涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，今天向新竹地院聲請羈押禁見，院方訊後裁定張益生以50萬元交保，檢方將研議是否抗告。

新竹地檢署今晚發布新聞稿指出，檢察官蔡宜臻昨天指揮法務部調查局北部機動調查站、檢察事務官，偵辦新竹縣議員張益生於去年間收受露營業者賄賂並向地方政府爭取施做工程案，昨持新竹地方法院核發搜索票，搜索9處、拘提7人。

檢調單位共搜索張益生住處等相關處所共9處，並拘提、通知涉案者共7人到案。經地檢署6名檢察官漏夜訊問後，認張益生涉犯貪汙治罪條例收受賄賂罪嫌重大，今天凌晨 2時許向新竹地院聲請羈押禁見，涉嫌行賄者5人由檢方諭知5萬元交保、另1人請回。

新竹地檢署指出，新竹地方法院今日訊問後，裁定張○生交保50萬元並限制住居，地檢署將於收到裁定理由後研議是否抗告。

張益生為五峰鄉（第13選區）現任縣議員，有1屆議員資歷的他於去年底順利連任，平時熱心地方，積極原住民相關事務，提出政見即包含要推動露營區合法證照加速。

五峰鄉露營區營地眾多，是不少露營愛好者喜歡前往的區域，據了解，張益生被控收取露營業者賄賂約5、60萬元，涉嫌收取賄賂後，向縣府爭取施作道路邊坡工程，目前以涉嫌貪汙治罪條例收受賄賂罪方向查辦。

新竹縣議員張益生。聯合報系資料照
新竹縣議員張益生。聯合報系資料照

新竹 露營區 議員

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