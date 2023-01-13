仰德大道4死9傷車禍案外案 驗車黃牛、代驗廠等判決出爐

台北市陽明山仰德大道三段52號附近，發生水泥車撞22車連環車禍，造成4死9傷慘劇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

2017年陽明山仰德大道連環車禍案外案，檢方發現肇事車無手煞車卻檢驗過關，查出3家代驗廠涉嫌收賄放水，2020年起訴車主、代驗廠負責人、驗車黃牛等9人，士林地院今審結，依貪汙治罪條例等罪判刑。

檢方調查，2017年7月16日仰德大道上發生混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死9傷，肇事車主是信詠工程負責人陳女，士林地院先前已依業務過失致死等罪判陳女及修車技師4年2月、3年6月徒刑，上訴中，檢方仍查出陳女明知車輛有問題，卻透過驗車黃牛行賄代檢廠，使車輛定期檢驗合格。

檢方追出全台36家工程行，2017起行賄驗車黃牛、代檢廠近300萬，讓代檢廠技師修改檢驗數據、或用「選手車」代檢等，使車輛定期檢驗合格上路。因代檢業者受政府委託，屬廣義公務員，檢方偵結依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴代驗廠業者、驗車黃牛。

士林地院今審結，認代驗廠負責人黃宏木犯35個貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判應執行4年徒刑，呂佾儐犯14個貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判徒刑3年2月，紀君宏及驗車黃牛吳國誠徒刑2年，緩刑5年，其餘被告判徒刑7月至1年2月不等，皆獲緩刑。