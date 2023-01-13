快訊

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仰德大道4死9傷車禍案外案 驗車黃牛、代驗廠等判決出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市陽明山仰德大道三段52號附近，發生水泥車撞22車連環車禍，造成4死9傷慘劇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台北市陽明山仰德大道三段52號附近，發生水泥車撞22車連環車禍，造成4死9傷慘劇。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

2017年陽明山仰德大道連環車禍案外案，檢方發現肇事車無手煞車卻檢驗過關，查出3家代驗廠涉嫌收賄放水，2020年起訴車主、代驗廠負責人、驗車黃牛等9人，士林地院今審結，依貪汙治罪條例等罪判刑。

檢方調查，2017年7月16日仰德大道上發生混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死9傷，肇事車主是信詠工程負責人陳女，士林地院先前已依業務過失致死等罪判陳女及修車技師4年2月、3年6月徒刑，上訴中，檢方仍查出陳女明知車輛有問題，卻透過驗車黃牛行賄代檢廠，使車輛定期檢驗合格。

檢方追出全台36家工程行，2017起行賄驗車黃牛、代檢廠近300萬，讓代檢廠技師修改檢驗數據、或用「選手車」代檢等，使車輛定期檢驗合格上路。因代檢業者受政府委託，屬廣義公務員，檢方偵結依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴代驗廠業者、驗車黃牛。

士林地院今審結，認代驗廠負責人黃宏木犯35個貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判應執行4年徒刑，呂佾儐犯14個貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判徒刑3年2月，紀君宏及驗車黃牛吳國誠徒刑2年，緩刑5年，其餘被告判徒刑7月至1年2月不等，皆獲緩刑。

貪汙 收賄 仰德大道

延伸閱讀

高雄小港5車連環車禍 竟是中巴司機點菸肇禍

收賄包庇廠商「豬骨混人骨」詐得1628萬元 區公所課員判關12年定讞

日本奈良高速公路約20輛車連環車禍 約10人受傷

新北市立火化場與殯儀館員工涉收賄 約談25名被告

相關新聞

坦承收錢了！桃園議員劉勝全涉貪 法院裁定800萬交保

桃園市議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，昨天被檢調搜索約談聲押。桃園地院今天開羈押庭，訊後雖認為無羈押必...

仰德大道4死9傷車禍案外案 驗車黃牛、代驗廠等判決出爐

2017年陽明山仰德大道連環車禍案外案，檢方發現肇事車無手煞車卻檢驗過關，查出3家代驗廠涉嫌收賄放水，2020年起訴車主...

國安私菸案法院今開庭訊問 吳宗憲、張恒嘉對限制出境沒有意見

國安特勤2019年利用蔡英文總統出訪機會團購近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審依以公用運輸工具裝載漏...

屏縣崁頂鄉代會主席郭茂良貪汙入監 今再涉賄選

屏東縣崁頂鄉代表郭茂良因涉嫌工程採購弊案、收受人事賄賂等違反貪汙防治罪案件，被法院判刑7年8月定讞，前年被屏東縣政府解除...

性侵女童曾重判12年 官司纏訟8年全無罪南投師獲賠10萬

時任南投某國小黃姓老師2013年被控猥褻4年級女童還性侵至她高一，當年還被周刊揭露「性侵513次」，黃一審被依加重強制性...

辨識假鈔懶人包 多花10秒先看後五碼辨真假

年關將近，假鈔流竄市場和商店，店家攤商受害，被找錢的民眾也連帶損失，警方和熱心網友今天整理出假鈔號碼辨識一覽表，記住後面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。