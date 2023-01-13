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國安私菸案法院今開庭訊問 吳宗憲、張恒嘉對限制出境沒有意見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國安特勤2019年利用蔡英文總統出訪機會團購近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判刑10年4月、10年2月徒刑；吳、張上訴，因兩人限制出境、出海期限屆至，台灣高等法院今開庭訊問，兩人皆對延長或解除限制出境沒有意見。

吳宗憲、張恒嘉限制出境期限於2月2日屆滿，高院開庭時，兩人均表示沒有意見，吳宗憲也說依現在工作職務也沒有出國的需求；吳宗憲委任律師王振志指出，吳沒有逃亡的事實，也沒有逃亡之虞，更沒有逃亡必要性。

王振志說，吳宗憲自認被冤枉、無罪，也沒有逃漏稅犯意和事實，因關稅、菸稅、營業稅的納稅義務人均是中華航空公司，另吳目前仍從事軍職，全家生活經濟都靠吳一個人工作支撐，且吳的父母年近70歲，他工作之餘休假都按時遵守法院住居限制，探望照顧父母、幼兒。

王振志指出，案發時因吳宗憲是總統出訪專案隨團維安人員，法院才裁定限制出境、出海，但事後吳自請調職，回歸高雄憲兵隊，限制出境、出海的顧慮已經消失，故沒有必要再延長限制出境、出海；吳委任律師林俊宏、尤伯祥與張恒嘉委任律師皆請法院依法審酌。

另外，針對漏稅物品等事項的法律鑑定，高院定3月9日下午2點半開庭審理；另先前開庭時王振志和林俊宏、尤伯祥意見相左，王振志認為沒有必要鑑定，而尤伯祥、林俊宏則認為有必要法律鑑定。

王振志今指出，因他反對法律鑑定，故聲請法院准許他不用到庭，另吳宗憲也不熟悉法律鑑定的專業領域，也請法官准予不用到庭；吳宗憲和張恒嘉也表示當天委請律師代為陳述。

官邸侍衛室前少校軍官張恒嘉。記者林孟潔／攝影
官邸侍衛室前少校軍官張恒嘉。記者林孟潔／攝影
官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲（左）和律師王振志（右）。記者林孟潔／攝影
官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲（左）和律師王振志（右）。記者林孟潔／攝影

律師 父母

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