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坦承涉標案收回扣 桃市議員劉勝全800萬元交保

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坦承收錢了！桃園議員劉勝全涉貪 法院裁定800萬交保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園議員劉勝全涉嫌利用議員配合款發包工程向廠商收回扣，昨天被檢調搜索約談聲押。桃園地院今天開羈押庭，訊後雖認為無羈押必要，但裁定800萬元交保。

據悉，桃園市每位議員每人約有1千萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付；劉勝全利用配合款替蘆竹某國小禮堂更換空調，但設定特殊規格，經多次流標，最後由特定廠商得標，也因此獲得數十萬元回扣。

劉勝全到案後，自承收過一筆75萬元款項，但對於款項來源及用意交代不清；檢方認為劉涉犯7年以上有期徒刑重罪，供詞又與目前掌握證據有出入，再加上其市議員身分有相當資源與人脈，75萬元也花用殆盡，有串、滅證的可能，因此向法院聲請羈押禁見。

法院認為劉勝全犯行嚴重危害社會秩序，但權衡其供述內容和個人人身自由私益，應無羈押必要，最後裁定800萬元交保。

桃園市議員劉勝全涉貪被檢調約談聲押，法院最後裁定800萬元交保。圖／翻攝自桃園市議會官網
桃園市議員劉勝全涉貪被檢調約談聲押，法院最後裁定800萬元交保。圖／翻攝自桃園市議會官網

桃園 議員 回扣 貪汙

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