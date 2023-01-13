性侵女童曾重判12年 官司纏訟8年全無罪南投師獲賠10萬

時任南投某國小黃姓老師2013年被控猥褻4年級女童還性侵至她高一，當年還被周刊揭露「性侵513次」，黃一審被依加重強制性交等10罪判12年，他一路上訴改判9年，至2021年更二審才全數無罪確定，黃主張遭羈押21日聲請刑事補償，法院認為有理由決定補償他10萬5000元，仍可提覆審。

南投地檢起訴指出，黃男1999年至2001年在該校當老師，班上當時4年級的女學生課後會到他在外開設的補習班，黃多次摸胸、拉到廁所用生殖器磨蹭猥褻，或用領帶矇著眼抓手握自己下體還逼口交，直到女童讀高一還載她去汽車旅館多次硬上。

檢方指出，少女2012年和男友交往仍持續被黃騷擾，經對方追問下她才全盤托出，並在家人陪同下報警提告全案曝光；南投地院審酌，黃為人師表卻違反人倫性侵學生，造成教師工作負面觀感、學生家長集體焦慮，2015年4月依加重強制性交、猥褻等10罪，一共判黃12年徒刑。

黃男、檢方均上訴，台中高分院二審時黃改口先前全否認，辯稱自己於少女成年後有和她性交多次，但都屬於「性交易」，另未成年期間沒有朝她性侵、猥褻，二審認為，少女當時年滿16歲成年，黃也僅擔任她國小老師，當時已無任何權勢或機會可掌控她，少女也多次主動聯絡黃。

二審撤銷加重強制性交等7罪，其餘3罪駁回，應執行9年；對此南投地檢不再上訴，等同不爭執黃主張和少女性交易部分，而僅剩黃就自己仍被判3個有罪部分上訴，後經最高法院2度撤銷發回。

台中高分院更二審時，就黃男被訴猥褻、性侵女童部分審理，但比對女子陳述遇害時間、次數多有瑕疵，且僅有女童爸爸、後來男友的證詞，缺乏其他可補強證據，2021年11月撤銷3罪，改判黃男無罪確定。

黃男性侵官司纏訟8年多，終獲無罪確定，他主張2013年10月1日被南投地院裁定羈押禁見，至同月21日命50萬元交保釋放，共計遭羈押21日，請求1日5000元刑事補償。

台中高分院審酌，黃男最終經更二審判無罪確定，且黃偵審期間始終否認，並無意圖招致犯罪嫌疑誤導偵審行為，認定聲請國家補償有依據。