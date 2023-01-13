快訊

112學測自然／19頁考題文字「落落長」、防疫措施入題 考生：偏難不好寫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵女童曾重判12年 官司纏訟8年全無罪南投師獲賠10萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任南投某國小黃姓老師2013年被控猥褻4年級女童還性侵至她高一，當年還被周刊揭露「性侵513次」，黃一審被依加重強制性交等10罪判12年，他一路上訴改判9年，至2021年更二審才全數無罪確定，黃主張遭羈押21日聲請刑事補償，法院認為有理由決定補償他10萬5000元，仍可提覆審。

南投地檢起訴指出，黃男1999年至2001年在該校當老師，班上當時4年級的女學生課後會到他在外開設的補習班，黃多次摸胸、拉到廁所用生殖器磨蹭猥褻，或用領帶矇著眼抓手握自己下體還逼口交，直到女童讀高一還載她去汽車旅館多次硬上。

檢方指出，少女2012年和男友交往仍持續被黃騷擾，經對方追問下她才全盤托出，並在家人陪同下報警提告全案曝光；南投地院審酌，黃為人師表卻違反人倫性侵學生，造成教師工作負面觀感、學生家長集體焦慮，2015年4月依加重強制性交、猥褻等10罪，一共判黃12年徒刑。

黃男、檢方均上訴，台中高分院二審時黃改口先前全否認，辯稱自己於少女成年後有和她性交多次，但都屬於「性交易」，另未成年期間沒有朝她性侵、猥褻，二審認為，少女當時年滿16歲成年，黃也僅擔任她國小老師，當時已無任何權勢或機會可掌控她，少女也多次主動聯絡黃。

二審撤銷加重強制性交等7罪，其餘3罪駁回，應執行9年；對此南投地檢不再上訴，等同不爭執黃主張和少女性交易部分，而僅剩黃就自己仍被判3個有罪部分上訴，後經最高法院2度撤銷發回。

台中高分院更二審時，就黃男被訴猥褻、性侵女童部分審理，但比對女子陳述遇害時間、次數多有瑕疵，且僅有女童爸爸、後來男友的證詞，缺乏其他可補強證據，2021年11月撤銷3罪，改判黃男無罪確定。

黃男性侵官司纏訟8年多，終獲無罪確定，他主張2013年10月1日被南投地院裁定羈押禁見，至同月21日命50萬元交保釋放，共計遭羈押21日，請求1日5000元刑事補償。

台中高分院審酌，黃男最終經更二審判無罪確定，且黃偵審期間始終否認，並無意圖招致犯罪嫌疑誤導偵審行為，認定聲請國家補償有依據。

台中高分院認為，黃當年被羈押41歲，為南投某國小教務主任，當時羈押造成他心裡打擊，也對名譽、信用等人格損害嚴重，認為每日補償5000元為適當，決定補償他10萬5000元。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

南投 性侵 猥褻

延伸閱讀

看到情敵躺前女友床上…南投男憤而殺人 二審判刑9年6月

南投出版新書「茗茶秋毫」 鹿谷、名間好茶永流傳

辣妹醒來變白虎 怒告砲友性侵 庭上卻突改口「她有同意」

影／林明溱立委補選登記 許淑華：守住南投鐵三角

相關新聞

性侵女童曾重判12年 官司纏訟8年全無罪南投師獲賠10萬

時任南投某國小黃姓老師2013年被控猥褻4年級女童還性侵至她高一，當年還被周刊揭露「性侵513次」，黃一審被依加重強制性...

坦承涉標案收回扣 桃市議員劉勝全800萬元交保

民進黨籍桃園市議員劉勝全涉嫌介入校園冷氣標案、收取回扣。桃園地檢署今天向桃園地院聲押；桃園地院表示，劉勝全經訊問後坦承犯...

辨識假鈔懶人包 多花10秒先看後六碼辨真假

年關將近，假鈔流竄市場和商店，店家攤商受害，被找錢的民眾也連帶損失，警方和熱心網友今天整理出假鈔號碼辨識一覽表，記住後面...

高雄聚眾砸店！警察局長沒再撤換 9涉案人獲輕判

高雄市苓雅區武廟路某大型養生會館，前年遭成群男子砸店，砸毀落地窗及店內設備，涉案的9名男子涉刑法妨害秩序罪被捕，其中8人...

五星評價女直播主公審買家 罵「笨死人了」涉誹謗判刑

女直播主莊姓女子在購物網站獲五星評價，卻在直播線上公審買家，她以為買家結標後沒結單，在鏡頭前拿著寫有買家帳號的紙條，多次...

花蓮前副議長潘月霞與女兒涉詐領百萬元助理費 今遭檢方起訴

國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞與女兒涉及以人頭詐領助理費，金額達128萬餘元，花蓮地檢署偵查月餘，兩人均坦承犯行，檢方今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。